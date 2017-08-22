Экс-глава Прикамья Юрий Трутнев попал в список возможных преемников президента

Бывший глава Прикамья набрал 15 баллов из 25 возможных. Первое место занял премьер-министр России Дмитрий Медведев (21 балл). За ним следует глава Москвы Сергей Собянин (19 баллов). На один балл меньше получил занимающий третью строчку глава Тульской области Алексей Дюмин. В рейтинг попал также оппозиционер Алексей Навальный (18 место, 10 баллов), опередив полпреда президента в ПФО Михаила Бабича.

В рейтинг попали известные политики, которые теоретически могут рассматриваться как возможные «преемники» Владимира Путина. Эксперты учитывали такие показатели, как достижения и неудачи политиков, общественные ожидания от них, публичность, активность, неконфликтность, наличие контркампании против них, частота встреч с Владимиром Путиным. По мнению экспертов, люди, которые вошли в топ-20, в итоге, сформируют правящую элиту на последующие шесть лет.