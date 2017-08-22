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11:25 (мск), источник: Восток Медиа

Мэр Хабаровска обсудит российско-японские отношения с главой Ниигаты

Александр Соколов возглавит делегацию градоначальников из Сибири и Дальнего Востока.

Источник: Восток Медиа

Мэр Хабаровска возглавил делегацию представителей Дальнего Востока, которая примет участие в 26-й встрече глав городов Сибири и Дальнего Востока России и мэров городов Западного побережья Японии. Событие пройдёт с 23 по 25 августа. Главными темами обсуждения станет экономическое сотрудничество и туристический обмен между государствами.

В состав российской делегации вошли главы Братска, Иркутска, Магадана, Биробиджана, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска. Хабаровский градоначальник Александр Соколов возглавляет группу, поскольку является президентом ассоциации мэров городов Дальнего Востока и Сибири по дружественным связям с городами Японии.

Делегацию Страны восходящего солнца возглавит мэр Ниигаты Синода Акира — президент ассоциации городов западного побережья Японии. Начало таким встречам положили 47 лет назад. В 1970 году российские и японские градоначальники собрались в первый раз в Хабаровске, чтобы наметить перспективы будущего сотрудничества. С тех пор встречи проходят раз в два года по очереди в России и Японии. В 2015 году гостей принимал Владивосток, а ещё двумя годами ранее руководители городов встречались в японском городе Майдзуру.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках нынешней встречи мэров в Ниигате также пройдёт Японо-российский бизнес-форум, в нем примут участие представители деловых кругов Хабаровска и других городов. Помимо официальных мероприятий, делегации посетят биогазовую станцию по переработке мусора, теплицы Smart agriculture plant, оздоровительный комплекс, музей истории промышленности. По итогам встречи мэры подпишут совместное коммюнике.

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