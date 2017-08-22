Мэр Хабаровска обсудит российско-японские отношения с главой Ниигаты

Мэр Хабаровска возглавил делегацию представителей Дальнего Востока, которая примет участие в 26-й встрече глав городов Сибири и Дальнего Востока России и мэров городов Западного побережья Японии. Событие пройдёт с 23 по 25 августа. Главными темами обсуждения станет экономическое сотрудничество и туристический обмен между государствами.

Делегацию Страны восходящего солнца возглавит мэр Ниигаты Синода Акира — президент ассоциации городов западного побережья Японии. Начало таким встречам положили 47 лет назад. В 1970 году российские и японские градоначальники собрались в первый раз в Хабаровске, чтобы наметить перспективы будущего сотрудничества. С тех пор встречи проходят раз в два года по очереди в России и Японии. В 2015 году гостей принимал Владивосток, а ещё двумя годами ранее руководители городов встречались в японском городе Майдзуру.