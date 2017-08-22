Варнавский заявил, что горожане проклинают омскую экологию
На заседании облправительства 22 августа министр финансов региона Вадим Чеченко отчитался об исполнении бюджета за первое полугодие 2017 года.
На заседании облправительства 22 августа министр финансов региона Вадим Чеченко отчитался об исполнении бюджета за первое полугодие 2017 года.
Так, кассовое исполнение областного бюджета за первое полугодие 2017 года составило по доходам 35,8 млрд рублей, по расходам — 34,7 млрд рублей или 45,9 процента от плановых значений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по доходам рост составил 4,4 млрд, при этом расходы снизились на 2,7 процента.
Председателя Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского возмутило освоение средств, направленных на экологию. Спикер ЗС посетовал, что омичи буквально проклинают сложившуюся экологическую ситуацию.
«В графе “расходы областного бюджета” указано, что на охрану окружающей среды направлено 34,9 миллиона рублей. Так запланировано или есть
Вадим Чеченко объяснил, что равномерно в течение года из бюджета распределяются только социальные расходы, например зарплаты. Несоциальные расходы, в том числе на экологию, по его словам, будут полностью освоены во втором полугодии.
«В год экологии предусмотрен рост расходов на отраслевое министерство — около 40% к уровню прошлого года. Владимир Алексеевич отметил, что пока освоение идет в недостаточном объеме. Я обращаю внимание, что равномерно в течение года исполняются только социальные обязательства. Все остальные расходы подразумевают контрактовку средств. Отраслевые министерства ведут всю работу, поэтому предпосылок переживать нет», — заявил Вадим Чеченко.
Судя по всему, говоря о недовольстве омичей, Владимир Варнавский имел в виду весенние выбросы этилмеркаптана. Напомним, омичи жалуются на неприятный запах бытового газа с марта. Расследование надзорных органов показало, что в атмосферу Омска осуществляются выбросы этилмеркаптана (добавляется в природный газ в промышленности). Источник загрязнения, находящийся в северной промышленной зоне города, до сих пор не найден. Кроме того, в Омске периодически фиксируются повышенные концентрации хлорида водорода и формальдегида.