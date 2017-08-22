Ольга Медведева вернулась на прежнюю должность в Сочи

В минувшую пятницу Ольга Медведева покинула краевое министерство образования, проработав в Краснодаре пять месяцев, и 22 августа заняла должность начальника управления по образованию и науке (ГУНО) администрации Сочи, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Работавший в должности начальника ГУНО Владимир Давыдов также вернется на прежнее место работы — до назначения он занимал должность директора школы № 10.

В минувшую субботу, 19 августа, исполняющая обязанности министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Ольга Медведева в разговоре с корреспондентом «России. Кубань» отказалась комментировать информацию о своей отставке, появившуюся в региональной прессе.

Исполнять обязанности министра образования, науки и молодежной политики будет Константин Федоренко, которые станет уже четвертым руководителем минобрнауки за последние полтора года.