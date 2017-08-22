Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
Интимную гигиену признали травмоопасной
Новый бизнес принес двум россиянам 1 млн руб. выручки за месяц
Погорельцев Ростова-на-Дону предупреждали о поджогах
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РоссииС назначением Анатолия Антонова новым послом России в США в Вашингтоне начнется новая, более агрессивная глава российской дипломатии
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Эксперт объяснил, почему диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма
СМИ выяснили, у кого Украина хочет занять $2 млрд
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
СМИ поведали о тестировании секретного оружия РФ в Чёрном море
Белое бикини: Судзиловская предстала во всей красе
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
16:14 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Ольга Медведева вернулась на прежнюю должность в Сочи

И.о. министра образования Краснодарского края ушла в отставку.

В минувшую пятницу Ольга Медведева покинула краевое министерство образования, проработав в Краснодаре пять месяцев, и 22 августа заняла должность начальника управления по образованию и науке (ГУНО) администрации Сочи, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Работавший в должности начальника ГУНО Владимир Давыдов также вернется на прежнее место работы — до назначения он занимал должность директора школы № 10.

В минувшую субботу, 19 августа, исполняющая обязанности министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Ольга Медведева в разговоре с корреспондентом «России. Кубань» отказалась комментировать информацию о своей отставке, появившуюся в региональной прессе.

Исполнять обязанности министра образования, науки и молодежной политики будет Константин Федоренко, которые станет уже четвертым руководителем минобрнауки за последние полтора года.

Неделю назад, 11 августа, Ольга Медведева посетила студию телеканала «Россия. Кубань», где дала подробное интервью журналисту телекомпании Анне Горловой о подготовке школ к новому учебному году. Текстовую версию интервью можно прочитать здесь.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Умер известный российский актер, звезда "Ликвидации" и "Мастера и Маргариты"
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве
Медведев предложил снизить ставки по ипотеке
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
Хакеры Fancy Bears уличили 200 футболистов в приеме допинга
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РФ
Аман Тулеев обвинил своего заместителя в подлости
Поклонская снялась в клипе о Крыме
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Главная Дездемона нашего кино: Ирина Скобцева отмечает 90-летие В 2017 году народной артистке России исполняется 90 лет, и в честь юбилея «Кино Mail.Ru» вспоминает ее лучшие роли
Недвижимость
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Названы города, где появится новое арендное жилье
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь