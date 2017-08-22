Ольга Медведева вернулась на прежнюю должность в Сочи
И.о. министра образования Краснодарского края ушла в отставку.
И.о. министра образования Краснодарского края ушла в отставку.
В минувшую пятницу Ольга Медведева покинула краевое министерство образования, проработав в Краснодаре пять месяцев, и 22 августа заняла должность начальника управления по образованию и науке (ГУНО) администрации Сочи, сообщает
Работавший в должности начальника ГУНО Владимир Давыдов также вернется на прежнее место работы — до назначения он занимал должность директора школы № 10.
В минувшую субботу, 19 августа, исполняющая обязанности министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Ольга Медведева в разговоре с корреспондентом «России. Кубань» отказалась комментировать информацию о своей отставке, появившуюся в региональной прессе.
Исполнять обязанности министра образования, науки и молодежной политики будет Константин Федоренко, которые станет уже четвертым руководителем минобрнауки за последние полтора года.
Неделю назад, 11 августа, Ольга Медведева посетила студию телеканала «Россия. Кубань», где дала подробное интервью журналисту телекомпании Анне Горловой о подготовке школ к новому учебному году. Текстовую версию интервью можно прочитать здесь.