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12:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Должность первого заместителя главы правительства хотят ввести в Иркутской области

Губернатор Приангарья Сергей Левченко внес проект закона в региональный парламент.

Источник: IrkutskMedia.ru

Должность первого заместителя главы правительства хотят ввести в Иркутской области. Губернатор региона Сергей Левченко внес на рассмотрение в региональное Законодательное собрание проект закона, касающийся организации работы исполнительной власти. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на систему мониторинга «Электронного парламента».

«На первого заместителя губернатора Иркутской области — председателя правительства Иркутской области одновременно возложено решение проблем стратегического характера, от решения которых зависит эффективное развитие региона, а также вопросов текущего государственного управления. В этой связи полномочия по координации деятельности органов исполнительной власти Иркутской области целесообразно возложить на первого заместителя председателя правительства Иркутской области», — указано в документе.

Принятие проекта закона направлено на изменение структуры правительства Иркутской области путем ее дополнения должностью первого заместителя председателя регионального кабмина в целях повышения эффективности реализации возложенных на госорган полномочий.

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