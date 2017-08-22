В Омске жены депутатов вернули в казну деньги за прогулы

Прогульщики раскаялись и добровольно вернули в бюджет уже более 350 тысяч рублей.

— По требованию прокуратуры должностные лица Горсовета, допустившие незаконное получение помощниками депутатов в качестве заработной платы более полумиллиона рублей, привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

Информация о том, что омские парламентарии оплачивали своим женам-помощницам многочисленные прогулы, вызвала большой общественный резонанс. Вопиющие факты неправомерного расходования средств из городской казны обнаружились в ходе плановой проверки.

Ревизоры выяснили, что большинство народных избранников трудоустраивали на работу в качестве помощников своих близких родственников — супруг и детей. Члены семьи трудились в подчинении у многих местных законотворцев. Ежемесячно они получали вознаграждение в размере около 39 тысяч рублей, а также им предоставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом депутаты сознательно завышали количество рабочих дней своих помощников, чтобы те могли получать незаконно высокую заработную плату. Как выяснилось, большинство депутатов включали в табели даже те дни, в которые их родственники находились за пределами региона, а иногда и за пределами страны.

Что удивительно, такие дни прогулов совпадали с поездками помощников депутатов Омского городского Совета на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Италию, Грецию, Чехию, Финляндию, другие европейские страны и курорты.

К примеру, в 2015 году помощница депутата, являющаяся его супругой, по документам присутствовала на работе, а на самом деле неделю загорала в Сочи. Жена другого депутата, также являющаяся его помощником, прогуливала работу в Таиланде. Еще одна близкая родственница народного избранника за три года умудрилась отдохнуть в свое удовольствие 40 дней, но при этом получить в полном объеме зарплату из средств муниципального бюджета.

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В прокуратуре посчитали, что указанными действиями отдельные депутаты дискредитируют деятельность органов местного самоуправления, подрывают авторитет и репутацию Омского городского Совета, вызывают негативное отношение к деятельности органов местного самоуправления со стороны населения. Однако народные избранники не спешили расставаться с супругами-помощницами.

— Несмотря на возражения прокуратуры, в феврале этого года Омский городской Совет принял решение, предусматривающее увеличение фонда оплаты труда помощников депутатов, — рассказывает Татьяна Булихова.

Только после разгоревшегося в СМИ скандала парламентарии приняли акт, запрещающий народным избранникам брать к себе в помощники родных и близких. Прокуратура в свою очередь заявила о том, что намерена взыскать с депутатов ущерб, причиненный их сотрудниками и без того дефицитной городской казне. Материалы проверки были направлены в следственные органы и стали основанием для возбуждения уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями.