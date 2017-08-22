Военные отбили «захваченную» террористами Дудинку

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Вчера на Таймыре прошли масштабные учения военных по высадке морского десанта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

По замыслу тренировки, в районе Дудинки обосновалась группа террористов, которая заминировала берег и захватила важный промышленный объект. Освобождать северный город отправили боевые корабли, морских пехотинцев, арктических мотострелков, а также подразделения специального назначения, авиацию и ВДВ.

По условным позициям террористов нанесли несколько ударов — сначала действовала боевая авиация, а затем огонь открыл большой противолодочные корабль «Североморск». Для того, чтобы подготовить высадку техники на берег, военным инженерам пришлось провести разминирование. Их действия прикрывали морские пехотинцы, высадившиеся на быстроходных лодках с борта «Североморска».