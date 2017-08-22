Военные отбили «захваченную» террористами Дудинку
На Таймыре прошли масштабные учения военных.
На Таймыре прошли масштабные учения военных.
Вчера на Таймыре прошли масштабные учения военных по высадке морского десанта. Об этом сообщили в
По замыслу тренировки, в районе Дудинки обосновалась группа террористов, которая заминировала берег и захватила важный промышленный объект. Освобождать северный город отправили боевые корабли, морских пехотинцев, арктических мотострелков, а также подразделения специального назначения, авиацию и ВДВ.
По условным позициям террористов нанесли несколько ударов — сначала действовала боевая авиация, а затем огонь открыл большой противолодочные корабль «Североморск». Для того, чтобы подготовить высадку техники на берег, военным инженерам пришлось провести разминирование. Их действия прикрывали морские пехотинцы, высадившиеся на быстроходных лодках с борта «Североморска».
30 единиц колесной и гусеничной техники дожидались своего часа в больших десантных кораблях «Георгий Победоносец», «Кондопога» и «Александр Отраковский». «В ходе высадки арктические мотострелки, морские пехотинцы и воздушные десантники отработали тактику совместных действий при ведении боя по захвату и удержанию берегового плацдарма. Участники учения продемонстрировали высокий уровень боевой выучки и взаимопонимания при проведении совместной операции», — отметили в