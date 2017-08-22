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12:05 (мск), источник: Newslab.ru

Военные отбили «захваченную» террористами Дудинку

На Таймыре прошли масштабные учения военных.

Источник: Reuters

Вчера на Таймыре прошли масштабные учения военных по высадке морского десанта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

По замыслу тренировки, в районе Дудинки обосновалась группа террористов, которая заминировала берег и захватила важный промышленный объект. Освобождать северный город отправили боевые корабли, морских пехотинцев, арктических мотострелков, а также подразделения специального назначения, авиацию и ВДВ.

По условным позициям террористов нанесли несколько ударов — сначала действовала боевая авиация, а затем огонь открыл большой противолодочные корабль «Североморск». Для того, чтобы подготовить высадку техники на берег, военным инженерам пришлось провести разминирование. Их действия прикрывали морские пехотинцы, высадившиеся на быстроходных лодках с борта «Североморска».

30 единиц колесной и гусеничной техники дожидались своего часа в больших десантных кораблях «Георгий Победоносец», «Кондопога» и «Александр Отраковский». «В ходе высадки арктические мотострелки, морские пехотинцы и воздушные десантники отработали тактику совместных действий при ведении боя по захвату и удержанию берегового плацдарма. Участники учения продемонстрировали высокий уровень боевой выучки и взаимопонимания при проведении совместной операции», — отметили в пресс-службе ведомства.

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