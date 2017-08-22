О финансовой стабильности и суперкомбайнах: Лукашенко собрал на совещании экономический штаб страны

Источник: БЕЛТА

Глава государства напомнил, что ранее им было принято решение о проведении ежеквартальных совещаний — с политическим, экономическим и силовым блоками страны. Такие мероприятия будут носить почти оперативный характер, рассматриваться на них будут вопросы тактического плана. Сегодня решено обсудить актуальные темы, входящие в компетенцию экономического штаба страны.

«При этом я хочу предупредить и премьер-министра, и всех присутствующих, что это не имеет ничего общего с отчетом правительства перед Президентом. Такой отчет запланирован, он будет в свое время, когда я сочту нужным или время подойдет», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Было отмечено, что развитие экономики предопределяет состояние социально-политической обстановки и материальное благополучие людей. Поэтому у ответственных должностных лиц правительства Президент потребовал ответа на конкретные вопросы.

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О развитии экономики в целом

«Как сработали отрасли экономики в первом полугодии, и каковы реальные возможности выполнения годовых прогнозов? Небольшой, около процента рост, вроде бы, есть, но насколько стабилен этот рост? И какова будет в этом плане динамика?» — спросил Президент.

О ценообразовании

«Как выполняются мои поручения по контролю за ценами в стране, за ценообразованием? С одной стороны, инфляция находится в рамках, гораздо ниже прогнозных, и это хорошо, однако, с другой стороны, люди жалуются, что цены откровенно пляшут по отдельным позициям. К примеру, по лекарствам, по отдельным хлебобулочным изделиям. Пусть немного, но колебания такие налицо», — констатировал Александр Лукашенко.

О ситуации на рынке труда

«Еще в прошлом году мы договаривались, что на каждое сокращенное рабочее место должно быть создано новое высокопроизводительное. Но у нас по-прежнему предприятия продолжают больше увольнять, чем принимать на работу. По крайней мере, по той информации, которой я располагаю. В чем дело?» — поинтересовался глава государства.

Еще неопределеннее ситуация с закрывающимися предприятиями. «Куда уходят люди? На бумаге новые рабочие места вроде бы и создаются, а на деле сплошное очковтирательство. Если это не так, хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. Как меня информируют, число занятых в экономике сокращается», — подчеркнул Президент.

О заработной плате

«Как мы выходим на запланированный уровень по отраслям и регионам? Не усугубляется ли расслоение общества по доходам? Как правительство отреагировало на мое поручение обратить особое внимание на категории работников, получающих зарплату по нижней границе?» — спросил Александр Лукашенко.

Отдельно глава государства попросил доложить, какой уровень зарплаты в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении и культуре.

О продовольственной безопасности

Эту тему Президент назвал важнейшей на сегодняшний день. «Я внимательно отслеживаю то, о чем пишут в различных средствах массовой информации. Ошибка журналистов состоит в том, что они везде пишут о неком героизме на уборке урожая, в том числе Президента. Никакого героизма на уборке нет. Это упрощенный подход к тому, что делаю я и все тысячи людей, которые сегодня заняты в том числе уборкой. Речь идет исключительно о продовольственной безопасности нашей страны», — заявил он.

«Когда люди будут накормлены, когда каждый будет иметь, по-народному говоря, кусок хлеба на столе каждый день, тогда и в стране будет мир и порядок. А если этого куска хлеба не будет и к нему чего-то, вот тогда хихиканья быстро прекратятся. Поэтому и уборочная, и осенний сев, и заготовка кормов — это отдельная тема, — пояснил Александр Лукашенко. — Что мы имеем сегодня в этой связи?».

О возделывании и переработке льна

Глава государства поинтересовался, как выполняются его поручения касательно льняной отрасли, начиная от возделывания растения и заканчивая его переработкой, по определению льносeющих хозяйств, соблюдению технологий, обеспечению качественными семенами отечественной селекции.

«Хотелось бы посмотреть с другого конца на эту проблему: рынок сегодня есть для льнопродукции, для нашей ткани, для наших изделий как внутренний, так и внешний? Если меня правильно проинформировали, почему сегодня на складах льнокомбинатов залежи ткани? Не дай бог, это так!» — предупредил Президент.

О строительстве молочно-товарных комплексов

Александр Лукашенко напомнил, что решение о строительстве молочно-товарных комплексов и модернизации ферм было принято еще несколько лет назад. Однако работа в этом направлении откладывалась по объективным причинам. «Сегодня настало время заняться этими проблемами. Это величайшее наше достижение, что мы в свое время вовремя схватились за эти молочно-товарные комплексы, — обратил внимание он. — Если бы этого не было, сегодня бы и сельское хозяйство отсутствовало в стране».

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Глава государства поручил до конца 2018 года закончить возведение и модернизацию молочно-товарных комплексов и обеспечить их качественными кормами. В этой связи он также поинтересовался, как в Беларуси будет налажена работа по строительству силосно-сенажных траншей.

Президент убежден, что молочно-товарные комплексы и хранилища должны строиться по недорогим, типовым проектам: «Я не вижу здесь особых проблем».

О суперкомбайнах

«Я поручил конструкторам к уборочной 2018 года обновить модель комбайна “Полесье”. Нам надо остановиться на каких-то моделях, которые будут востребованы на рынке. Комбайн, который мы апробировали недавно в Могилевской и Витебской областях, неплохой. Комбайн хорош: убирает чисто, ничем не уступает импортным аналогам. Хорошо, что нынешние конструкторы “Гомсельмаша” на этом не останавливаются. Они заявляют, что есть направления, по которым еще можно улучшить этот комбайн», — обратил внимание Александр Лукашенко.

При этом глава государства отметил, что двигатели для данной техники должны производиться в Беларуси: соответствующие производства в стране есть.

«Еще одно направление в “Гомсельмаше” — создать суперкомбайн, который будет превосходить импортные аналоги. Я не буду раскрывать все секреты, но такие задумки и уже конкретные наработки у конструкторов есть», — рассказал Президент. Он поручил запланировать на зиму посещение им предприятия, чтобы ознакомиться с модернизацией техники и производством новых моделей.

О развитии строительной сферы

«Как обстоят дела в строительной сфере — жилье и другие объекты? Что делается для снижения их себестоимости? Меня эта сфера очень волнует, — заявил Александр Лукашенко. — Если кто-то хочет в правительстве свернуть строительство жилья, я им советую немедленно перейти в однокомнатные, двухкомнатные квартиры вместе со своими семьями или пойти снять квартиру по найму и жить с хозяевами».

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