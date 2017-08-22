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12:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Дума утвердила новый режим работы платных парковок

Пермская гордума одобрила изменения в порядок использования платных парковок.

Поправки касаются периода работы платных парковок. Он сокращается на один час — теперь плата будет взиматься с 9.00 до 19.00, а не с 8.30 до 19.30.

Кроме того увеличивается время бесплатной стоянки на платных местах — с 15 до 20 минут.

Предполагается, что изменения вступят в силу после 18 сентября. Как пояснил замглавы администрации Анатолий Дашкевич, этот срок необходим на то, чтобы довести информацию до пользователей, обновить данные на информационных щитах и паркоматах.

Депутат Владимир Манин напомнил, что ранее также предполагалось ввести и перехватывающие парковки. Анатолий Дашкевич пояснил, что внедрение системы парковок разбито на три этапа, первый из которых реализован.

Перехватывающие парковки — это третий этап. Вопрос прорабатывается и их организация зависит от того, как широко будет развита система платных парковок. Депутат Алексей Демкин поинтересовался, как организована система взимания штрафов за бесплатную парковку. По его словам, в качестве эксперимента он специально оставлял машину в платной зоне и не платил за парковку, но штрафа так и не получил.

Анатолий Дашкевич пообещал, что штраф придет, и такая ситуация уже была с «краевыми работниками», одному из которых в итоге пришел штраф на 24 тыс. руб.

Вице-спикер думы Алексей Грибанов уточнил, не планируется ли еще сократить время работы платных парковок в пятницу — до 18.00, поскольку рабочий день заканчивается в 17.00. Господин Дашкевич отметил, что изучаются все варианты и при необходимости такое предложение тоже будет рассмотрено.

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