Тимуру Сулейменову напомнили об обещании выучить казахский язык

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 22 авг — Sputnik. Журналисты напомнили министру национальной экономики РК Тимуру Сулейменову об обещании выучить казахский язык, которое он публично дал полгода назад.

В середине января этого года Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что до своего назначения провел в Москве пять лет и забыл родной язык. Он заявил, что выучит казахский язык в течение полугода.

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После заседания правительства во вторник представители прессы напомнили министру о прошедших шести месяцах и задали вопрос о новом Таможенном кодексе, с докладом о котором выступил Сулейменов.

«Ранее Вы сказали, что будете отвечать на казахском языке. Мы ждали шесть месяцев, не беспокоили Вас. Мы выполнили свое обещание, теперь выполните и Вы. Расскажите об особенностях Таможенного кодекса, который был представлен сегодня. Какие послабления для бизнеса делает это кодекс?», — задала на казахском языке свой вопрос одна из журналисток.

«Самая важная новелла этого Таможенного кодекса — это автоматизация. Поэтому бизнес освобождается от заполнения бумаг, таможенной декларации. Все будет заполняться в электронном формате. Это самая важная, самая позитивная новелла этого кодекса», — ответил Сулейменов на казахском языке.

Тимур Сулейменов был назначен на должность министра в конце декабря прошлого года. С 2012 года он занимал должность министра по экономике и финансовой политике в коллегии Евразийской экономической комиссии в Москве.