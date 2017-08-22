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13:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией

Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении десятилетнего государственного кредита Белоруссии размером 700 миллионов долларов. Деньги пойдут на рефинансирование обязательств Минска перед Москвой по ранее полученному займу.

Источник: РИА "Новости"

Распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, размещено на портале официального опубликования нормативных актов.

В документе сказано, что кредит предоставят в 2017 году. Начиная с 2018-го он должен погашаться двумя траншами — в апреле и октябре. Размер траншей постепенно увеличивается: с 2,5 процента от размера займа в первые несколько лет до 9,5 процента в апреле и октябре 2027 года.

30 июня первый замминистра финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что страна рассчитывает на скорое получение денег. «В июле-августе ожидаем фактическое получение этих средств», — сказал чиновник.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что республика «ни перед кем никогда не стояла на коленях» и исправно обслуживает долги.

7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
7
Взгляд со стороны
Братьям -славянам надо помогать не смотря ни на что.
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