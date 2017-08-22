Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией

В документе сказано, что кредит предоставят в 2017 году. Начиная с 2018-го он должен погашаться двумя траншами — в апреле и октябре. Размер траншей постепенно увеличивается: с 2,5 процента от размера займа в первые несколько лет до 9,5 процента в апреле и октябре 2027 года.