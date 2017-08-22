Депутаты решили наградить Дмитрия Самойлова почетной грамотой за вклад в развитие местного самоуправления
Депутаты Пермской думы вышли с инициативой наградить главу города Дмитрия Самойлова почетной грамотой города Перми.
Депутаты Пермской думы вышли с инициативой наградить главу города Дмитрия Самойлова почетной грамотой города Перми.
Этот вопрос был дополнительно включен в повестку сегодняшней пленарки.
Как пояснил спикер представительного органа Юрий Уткин, 7 сентября Дмитрию Самойлову исполняется 55 лет. Председатель думы напомнил, что с июня 2014 года господин Самойлов возглавляет администрацию Перми, в ноябре прошлого года был избран главой города.
«Считаем, что Дмитрий Иванович, как профессиональный руководитель заслуживает одну из наград города — почетную грамоту города Перми», — добавил Юрий Уткин. Он пояснил, что депутаты вышли с такой инициативой, чтобы наградить господина Самойлова «за значительный личный вклад в развитие системы местного самоуправления» и в связи с юбилейной датой. Решение о награждении почетной грамоты было принято единогласно.
Депутат Владимир Плотников также предложил наградить главу Перми «каким-нибудь орденом, правительственной наградой, медалью “За заслуги перед отечеством”»: «Мы всегда
Юрий Уткин пояснил, что для этого существует определенная процедура и депутаты могут выйти с ходатайством в наградную комиссию Пермского края. Он добавил, что это не исключает награждения почетной грамотой. Депутат Ирина Горбунова попросила уточнить, кто будет подписывать эту грамоту: «У нас же вроде глава города подписывает». Руководитель управления экспертизы и аналитик думы Денис Ушаков отметил, что «данную коллизию можно решить, если будет на