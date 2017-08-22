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13:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Депутаты решили наградить Дмитрия Самойлова почетной грамотой за вклад в развитие местного самоуправления

Депутаты Пермской думы вышли с инициативой наградить главу города Дмитрия Самойлова почетной грамотой города Перми.

Этот вопрос был дополнительно включен в повестку сегодняшней пленарки.

Как пояснил спикер представительного органа Юрий Уткин, 7 сентября Дмитрию Самойлову исполняется 55 лет. Председатель думы напомнил, что с июня 2014 года господин Самойлов возглавляет администрацию Перми, в ноябре прошлого года был избран главой города.

«Считаем, что Дмитрий Иванович, как профессиональный руководитель заслуживает одну из наград города — почетную грамоту города Перми», — добавил Юрий Уткин. Он пояснил, что депутаты вышли с такой инициативой, чтобы наградить господина Самойлова «за значительный личный вклад в развитие системы местного самоуправления» и в связи с юбилейной датой. Решение о награждении почетной грамоты было принято единогласно.

Депутат Владимир Плотников также предложил наградить главу Перми «каким-нибудь орденом, правительственной наградой, медалью “За заслуги перед отечеством”»: «Мы всегда как-то поздно или недостаточно награждаем людей, которые работают на государство и стараются».

Юрий Уткин пояснил, что для этого существует определенная процедура и депутаты могут выйти с ходатайством в наградную комиссию Пермского края. Он добавил, что это не исключает награждения почетной грамотой. Депутат Ирина Горбунова попросила уточнить, кто будет подписывать эту грамоту: «У нас же вроде глава города подписывает». Руководитель управления экспертизы и аналитик думы Денис Ушаков отметил, что «данную коллизию можно решить, если будет на какой-то период временно исполняющий обязанности». «Есть вариант выхода из этой коллизии, она (грамота — “Ъ”) точно будет кем-то подписана», — резюмировал Юрий Уткин.

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