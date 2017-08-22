Депутаты решили наградить Дмитрия Самойлова почетной грамотой за вклад в развитие местного самоуправления

Этот вопрос был дополнительно включен в повестку сегодняшней пленарки.

Как пояснил спикер представительного органа Юрий Уткин, 7 сентября Дмитрию Самойлову исполняется 55 лет. Председатель думы напомнил, что с июня 2014 года господин Самойлов возглавляет администрацию Перми, в ноябре прошлого года был избран главой города.

«Считаем, что Дмитрий Иванович, как профессиональный руководитель заслуживает одну из наград города — почетную грамоту города Перми», — добавил Юрий Уткин. Он пояснил, что депутаты вышли с такой инициативой, чтобы наградить господина Самойлова «за значительный личный вклад в развитие системы местного самоуправления» и в связи с юбилейной датой. Решение о награждении почетной грамоты было принято единогласно.



Депутат Владимир Плотников также предложил наградить главу Перми «каким-нибудь орденом, правительственной наградой, медалью “За заслуги перед отечеством”»: «Мы всегда как-то поздно или недостаточно награждаем людей, которые работают на государство и стараются».