Путин 23 августа в Сочи встретится с госсекретарем Ватикана
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 августа в Сочи проведет встречу с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, обсудит Украину и Сирию, сообщает
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 августа в Сочи проведет встречу с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, обсудит Украину и Сирию, сообщает
«Двадцать третьего августа в Сочи президент РФ Владимир Путин примет Государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина, который будет находиться в России с визитом… Предполагается обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня, прежде всего — положению христиан в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, ситуации в Сирии и на Украине», — говорится в сообщении.
Кроме того, российский президент и госсекретарь Ватикана обсудят ключевые вопросы