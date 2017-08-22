Путин 23 августа в Сочи встретится с госсекретарем Ватикана

«Двадцать третьего августа в Сочи президент РФ Владимир Путин примет Государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина, который будет находиться в России с визитом… Предполагается обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня, прежде всего — положению христиан в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, ситуации в Сирии и на Украине», — говорится в сообщении.