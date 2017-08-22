Дубровский определил перспективы ТЛК «Южноуральский»

По словам главы региона, ТЛК «Южноуральский» испытывает сложности при формировании клиентской базы.

«Мы сейчас помогаем решить эту проблему — во многом через внешнеэкономические связи», — заявил Борис Дубровский. Губернатор напомнил, что «Южноуральский» был построен для обеспечения товарооборота с Китаем. «Как только мы получим другую динамику в работе с Китайской Народной Республикой, будет другая динамика в работе комплекса», — резюмировал глава региона.

Добавим, недавно клиентом транспортно-логистической компании стала сеть магазинов «Детский мир». По мнению Дубровского, это может стать хорошим толчком для развития «Южноуральского»: «ТЛК работает, там реализованы современные технологии, и теперь необходимы грамотные управленческие решения».

Напомним, железнодорожный терминал ТЛК «Южноуральский» был открыт в Увельском районе в мае 2015 года. На этапе планирования президент России Владимир Путин назвал «интересным» проект транспортно-логистического комплекса. В правительстве отмечали: ТЛК «Южноуральский» имеет стратегически важное значение для региона и России в целом.

Говорилось о том, что реализация проекта позволит решить проблемы грузооборота между КНР и Россией. Однако вскоре после запуска объекта стало понятно, что транспортно-логистический комплекс не оправдывает смелых ожиданий: «Южноуральский» оказался невостребованным. Организация столкнулась с серьезными проблемами при поиске заказчиков.