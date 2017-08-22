Дубровский определил перспективы ТЛК «Южноуральский»
ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа, ФедералПресс. У
ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа, ФедералПресс. У
По словам главы региона, ТЛК «Южноуральский» испытывает сложности при формировании клиентской базы.
«Мы сейчас помогаем решить эту проблему — во многом через внешнеэкономические связи», — заявил Борис Дубровский. Губернатор напомнил, что «Южноуральский» был построен для обеспечения товарооборота с Китаем. «Как только мы получим другую динамику в работе с Китайской Народной Республикой, будет другая динамика в работе комплекса», — резюмировал глава региона.
Добавим, недавно клиентом
Напомним, железнодорожный терминал ТЛК «Южноуральский» был открыт в Увельском районе в мае 2015 года. На этапе планирования президент России Владимир Путин назвал «интересным» проект
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