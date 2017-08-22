Лукашенко: люди жалуются — цены пляшут

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Белорусы жалуются на то, что цены «откровенно пляшут» по отдельным позициям, заявил во вторник на совещании по экономическим вопросам президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Сейчас мониторинг цен ведут не только чиновники, но и Федерация профсоюзов Беларуси. Во вторник белорусский лидер потребовал разобраться с контролем за ценами в стране и за ценообразованием. В то же время, инфляция находится в рамках, которые ниже прогнозных.

«С другой стороны, люди жалуются, что цены откровенно пляшут по отдельным позициям. К примеру, по лекарствам, по отдельным хлебобулочным изделиям. Пусть немного, но колебания такие налицо», — заявил Лукашенко.

Президент назвал обеспечение продовольственной безопасности страны одной из важнейших задач.

«Когда люди будут накормлены, когда каждый будет иметь, по-народному говоря, кусок хлеба на столе каждый день, тогда и в стране будет мир и порядок. А если этого куска хлеба не будет и к нему чего-то, вот тогда хихиканья быстро прекратятся», — заключил Лукашенко.