Лукашенко: люди жалуются — цены пляшут
Президент потребовал разобраться с контролем за ценами в стране и ценообразованием.
Президент потребовал разобраться с контролем за ценами в стране и ценообразованием.
МИНСК, 22 авг — Sputnik. Белорусы жалуются на то, что цены «откровенно пляшут» по отдельным позициям, заявил во вторник на совещании по экономическим вопросам президент Беларуси Александр Лукашенко.
Сейчас мониторинг цен ведут не только чиновники, но и Федерация профсоюзов Беларуси. Во вторник белорусский лидер потребовал разобраться с контролем за ценами в стране и за ценообразованием. В то же время, инфляция находится в рамках, которые ниже прогнозных.
«С другой стороны, люди жалуются, что цены откровенно пляшут по отдельным позициям. К примеру, по лекарствам, по отдельным хлебобулочным изделиям. Пусть немного, но колебания такие налицо», — заявил Лукашенко.
Президент назвал обеспечение продовольственной безопасности страны одной из важнейших задач.
«Когда люди будут накормлены, когда каждый будет иметь,
Ранее в августе Минэкономики Беларуси заявляло о том, что предпосылок к росту цен в республике в ближайшее время нет.