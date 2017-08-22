Сообщения об очередях в посольство США не подтвердились

Со ссылкой на агентство информацию опубликовали многие российские издания, по количеству просмотров новость вышла в топы «Яндекс. Новостей».
Фотокорреспондент «Ъ», прибывший к зданию консульского отдела дипмиссии, не обнаружил очередей.
Об отсутствии значительного наплыва претендентов на визы сообщает и посольство США. По словам пресс-секретаря диппредставительства Марии Ольсен, консульский отдел работал в штатном режиме, собеседования проводились по расписанию.
С 23 августа в работе консульских отделов США в России объявлен перерыв. После 1 сентября все собеседования для получения виз будут проводиться только в здании посольства в Москве.
Дипмиссия объясняет введение нового порядка нехваткой кадров. Штат дипломатического корпуса в рамках взаимных санкций США и России был сокращен на 755 человек.