Сообщения об очередях в посольство США не подтвердились

Со ссылкой на агентство информацию опубликовали многие российские издания, по количеству просмотров новость вышла в топы «Яндекс. Новостей».

Об отсутствии значительного наплыва претендентов на визы сообщает и посольство США. По словам пресс-секретаря диппредставительства Марии Ольсен, консульский отдел работал в штатном режиме, собеседования проводились по расписанию.