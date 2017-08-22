Лукашенко пригрозил переселить чиновников с семьями в «однушки»
Глава государства предложил членам Совмина еще один вариант — они могут, например, снять квартиру и жить с ее хозяевами.
Глава государства предложил членам Совмина еще один вариант — они могут, например, снять квартиру и жить с ее хозяевами.
МИНСК, 22 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что членам правительства страны, которые желают строить в республике меньше жилья, следует переселиться с семьями в одно- или двухкомнатные квартиры.
Во вторник 22 августа глава государства проводит совещание, на котором рассматриваются вопросы экономического развития Беларуси. На нем президент поднял и острую тему возведения в республике жилых домов.
«Если
При этом президент предложил таким чиновникам еще один вариант — они могут, например, снять квартиру и жить с ее хозяевами.
Лукашенко задал присутствующим на совещании несколько вопросов: как развивается строительная сфера Беларуси в плане возведения жилых и других объектов, что правительство делает для снижения себестоимости строений. Он также подчеркнул, что его как президента, данная сфера экономики очень волнует.
Ранее глава государства неоднократно высказывался, что стоимость квадратного метра жилья в стране не должна превышать 500 долларов США, то есть не быть выше среднего заработка по стране.