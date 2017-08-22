Лукашенко пригрозил переселить чиновников с семьями в «однушки»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что членам правительства страны, которые желают строить в республике меньше жилья, следует переселиться с семьями в одно- или двухкомнатные квартиры.

Во вторник 22 августа глава государства проводит совещание, на котором рассматриваются вопросы экономического развития Беларуси. На нем президент поднял и острую тему возведения в республике жилых домов.

«Если кто-то хочет в правительстве свернуть строительство жилья, я им советую немедленно перейти в однокомнатные, двухкомнатные квартиры вместе со своими семьями», — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

При этом президент предложил таким чиновникам еще один вариант — они могут, например, снять квартиру и жить с ее хозяевами.

Лукашенко задал присутствующим на совещании несколько вопросов: как развивается строительная сфера Беларуси в плане возведения жилых и других объектов, что правительство делает для снижения себестоимости строений. Он также подчеркнул, что его как президента, данная сфера экономики очень волнует.