Шпекбаев раскритиковал чиновников за очереди на границе

Источник: Tengrinews

«Если вы сами на уровне вице-министров поедете на границу, условно Кыргызстана, вас проведут в течение 10, возможно меньше, минут. На днях мне тоже оттуда звонили, говорят: “Мы пять часов не можем пройти в сторону Иссык-Куля. За это время я бы дважды вернулся в Алматы”. Можно было распределить эти машины: и грузовые, и легковые, и людей. Все в одном месте — и животные, и люди. Это вам просто», — обратился Алик Шпекбаев к представителям Министерства финансов.

Он отметил, что вопросы и таможни, и налогов, и госимущества, и аудита — все находится в системе Министерства финансов. Шпекбаев призвал госаппарат министерства навести порядок в своей сфере.

«А то что творится на “Хоргосе”, сообщения граждан, которые туда проехали и посмотрели. Неужели вы ждете, пока мы все вместе должны будем туда поехать? Вы поехали, отчитались перед правительством, что у вас там все нормально. Можно завтра проехать посмотреть — те же проблемы остались. Нужно системно разобраться, чтобы люди заходили и в течение получаса проходили через границу. Даже в Кыргызстан в течение получаса прошли. Неужели мы не можем это сделать сейчас?», — сказал Шпекбаев.