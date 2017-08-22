Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
Отвращение к спорту может быть врожденным
$327 млн потратили за одни выходные коллекционеры в США
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Падение Керченского моста: Гинзбург о лжи украинских СМИ о Крыме
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
СМИ: глава Крыма поведал об отношении туристов к властям Украины
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
12Растущее напряжение вокруг КНДР
14:33 (мск), источник: Tengrinews

Шпекбаев раскритиковал чиновников за очереди на границе

Разобраться с многочасовыми очередями в МЦПС «Хоргос» и на границе с Кыргызстаном призвал заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Если вы сами на уровне вице-министров поедете на границу, условно Кыргызстана, вас проведут в течение 10, возможно меньше, минут. На днях мне тоже оттуда звонили, говорят: “Мы пять часов не можем пройти в сторону Иссык-Куля. За это время я бы дважды вернулся в Алматы”. Можно было распределить эти машины: и грузовые, и легковые, и людей. Все в одном месте — и животные, и люди. Это вам просто», — обратился Алик Шпекбаев к представителям Министерства финансов.

Он отметил, что вопросы и таможни, и налогов, и госимущества, и аудита — все находится в системе Министерства финансов. Шпекбаев призвал госаппарат министерства навести порядок в своей сфере.

«А то что творится на “Хоргосе”, сообщения граждан, которые туда проехали и посмотрели. Неужели вы ждете, пока мы все вместе должны будем туда поехать? Вы поехали, отчитались перед правительством, что у вас там все нормально. Можно завтра проехать посмотреть — те же проблемы остались. Нужно системно разобраться, чтобы люди заходили и в течение получаса проходили через границу. Даже в Кыргызстан в течение получаса прошли. Неужели мы не можем это сделать сейчас?», — сказал Шпекбаев.

Напомним, на площадке Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции на заседании специальной мониторинговой группы независимые эксперты обсудили коррупционные риски Министерства финансов. На заседании заявили, что подразделения Министерства финансов из года в год являются одним из самых коррумпированных госорганов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Вице-консула России, сбившего ребенка на &quot;зебре&quot; в Уральске, не будут наказывать
Кирилл Серебренников дал показания против своих коллег
В МЧС назвали основную версию пожара в Ростове-на-Дону
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
Хакеры Fancy Bears уличили 200 футболистов в приеме допинга
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла России
Тулеев обвинил своего заместителя в подлости
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
Новая BMW M5 (фото, видео) Новая BMW M5 представлена! Это будет самая быстрая серийная BMW из когда-либо существовавших. Причем она сможет быть как полно-, так и заднеприводной. Одновременно!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Главная Дездемона нашего кино: Ирина Скобцева отмечает 90-летие В 2017 году народной артистке России исполняется 90 лет, и в честь юбилея «Кино Mail.Ru» вспоминает ее лучшие роли
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь