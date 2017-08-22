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15:22 (мск), источник: ТАСС

На Урале начали печатать бюллетени на выборы свердловского губернатора

Всего к единому дню голосования — 10 сентября — необходимо будет изготовить 3 млн листов с защитным покрытием.

Источник: ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Печать избирательных бюллетеней для проведения выборов губернатора Свердловской области начали во вторник. Всего необходимо изготовить 3 млн бюллетеней, сообщили в пресс-службе облизбиркома.

«В екатеринбургской типографии «Печатный дом «Формат» по заказу облизбиркома начат выпуск избирательных бюллетеней по выборам губернатора Свердловской области. Официальный старт этому технологическому процессу дал сегодня председатель избирательной комиссии региона Валерий Чайников. Еще раз проверив макет бюллетеня, он подписал его в печать», — сказали в пресс-службе.

Для избирательной кампании необходимо изготовить 3 млн бюллетеней, каждый лист будет покрыт защитной сеткой розового цвета, пояснили в облизбиркоме. По словам директора типографии Андрея Попова, печатники будут работать на выпуске бюллетеней круглосуточно, пока не изготовят всю партию.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования — 10 сентября. Об участии в них заявили 11 человек, прошли «муниципальный фильтр» и зарегистрированы кандидатами на должность свердловского губернатора шесть претендентов: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев («Единая Россия»), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), управляющий директор «Плюс банка» Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев («Зеленые»).

Справка
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