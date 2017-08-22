Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
Интимную гигиену признали травмоопасной
Мэр Москвы назвал гениальной идею перенести столицу России
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
"Даже боюсь назвать": Кравчук о проблеме Украины
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
СМИ: глава Крыма поведал об отношении туристов к властям Украины
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
12Растущее напряжение вокруг КНДР
15:14 (мск), источник: БЕЛТА

Кобяков анонсировал повышение ставки первого разряда

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставку первого разряда планируется повысить в Беларуси в ближайшее время. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Андрей Кобяков по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«С учетом оптимизации, которая проходила в органах госуправления и силовом блоке, работы по снижению затрат в бюджетной сфере в целом подготовлены предложения правительства. Думаю, в ближайшее время Президент их рассмотрит и будет принято решение по движению тарифной ставки первого разряда. Цифры пока озвучивать не буду. Но, думаю, буквально день-два — и такое решение будет принято», — сказал Андрей Кобяков.

Читайте также
Лукашенко: люди жалуются — цены пляшут

По его словам, во время совещания Александр Лукашенко поручил обратить особое внимание на те категории работников бюджетной сферы, которые имеют минимальные доходы.

«При появлении возможности по увеличению заработных плат они будут рассматриваться в качестве приоритетных», — обратил внимание премьер-министр.

Андрей Кобяков констатировал, что реальные доходы населения продолжают расти.

«У предприятий и в отраслях появилась возможность рассмотреть вопросы изменения зарплаты в сторону увеличения. Неизменным требование остается и для предприятий коммерческого сектора. Там, где предприятия зарабатывают сами, темпы роста производительности труда должны быть выше, чем темпы роста зарплаты. Это требование соблюдается», — отметил он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Презентован первый белорусский электромобиль
Бэнтли продают в минском конфискате
Кирилл Серебренников дал показания против своих коллег
В МЧС назвали основную версию пожара в Ростове-на-Дону
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
Хакеры Fancy Bears уличили 200 футболистов в приеме допинга
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла России
Тулеев обвинил своего заместителя в подлости
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
Новая BMW M5 (фото, видео) Новая BMW M5 представлена! Это будет самая быстрая серийная BMW из когда-либо существовавших. Причем она сможет быть как полно-, так и заднеприводной. Одновременно!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Главная Дездемона нашего кино: Ирина Скобцева отмечает 90-летие В 2017 году народной артистке России исполняется 90 лет, и в честь юбилея «Кино Mail.Ru» вспоминает ее лучшие роли
Недвижимость
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Названы города, где появится новое арендное жилье
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь