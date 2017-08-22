Кобяков анонсировал повышение ставки первого разряда
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставку первого разряда планируется повысить в Беларуси в ближайшее время. Об этом сообщил сегодня журналистам
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставку первого разряда планируется повысить в Беларуси в ближайшее время. Об этом сообщил сегодня журналистам
«С учетом оптимизации, которая проходила в органах госуправления и силовом блоке, работы по снижению затрат в бюджетной сфере в целом подготовлены предложения правительства. Думаю, в ближайшее время Президент их рассмотрит и будет принято решение по движению тарифной ставки первого разряда. Цифры пока озвучивать не буду. Но, думаю, буквально
По его словам, во время совещания Александр Лукашенко поручил обратить особое внимание на те категории работников бюджетной сферы, которые имеют минимальные доходы.
«При появлении возможности по увеличению заработных плат они будут рассматриваться в качестве приоритетных», — обратил внимание
Андрей Кобяков констатировал, что реальные доходы населения продолжают расти.
«У предприятий и в отраслях появилась возможность рассмотреть вопросы изменения зарплаты в сторону увеличения. Неизменным требование остается и для предприятий коммерческого сектора. Там, где предприятия зарабатывают сами, темпы роста производительности труда должны быть выше, чем темпы роста зарплаты. Это требование соблюдается», — отметил он.