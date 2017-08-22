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15:35 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла России

С назначением Анатолия Антонова новым послом России в США в Вашингтоне начнется новая, более агрессивная глава российской дипломатии, полагают американские журналисты и политические обозреватели.

Источник: AP 2017

О том, что новым российским послом в США станет 62-летний Анатолий Антонов, было известно уже несколько месяцев. Комментарии на эту тему появляются в американской печати давно и почти неизменно содержат слово «хардлайнер», то есть сторонник жесткой линии. Мелькает также слово «бультерьер», позаимствованное у кого-то из российских публицистов.

Обсуждая новое назначение Анатолия Антонова, американские СМИ постоянно проводят параллели с его предшественником.

Июльская статья Эли Уоткинс на либеральном сайте Politico озаглавлена «Российская дипломатия в Вашингтоне сделается жестче». Подзаголовок гласит «Известный хардлайнер Анатолий Антонов займет место российского посла Сергея Кисляка, который придерживался более мягкого подхода».

По словам Уоткинс, с отъездом Кисляка, который применял «мягкую силу», «в Вашингтоне вот-вот начнется новая и, скорее всего, более агрессивная глава российской дипломатии».

«Ожидают, что прибытие Антонова принесет с собой заметные перемены в дипломатическом мире Вашингтона, где Кисляка знали как обходительного завсегдатая посольских приемов и опытную политическую фигуру, обладавшую официальным доступом к правительственным кругам США», — продолжает американская журналистка.

Действительно: согласно журналу учета посетителей Белого дома, при Обаме российского посла принимали там как минимум 22 раза.

«Кремлевский резонер»

С другой стороны, ряд СМИ отмечает, что Кисляк не имел к американскому руководству такого доступа, как послы многих других стран, и находился в изоляции, особенно в последний год, когда контакты с ним сделались губительны для политических карьер.

Пишут, однако, что вашингтонские чиновники начали сторониться Кисляка еще раньше — в отместку за дурное обращение с послом США в Москве Майклом Макфолом и другими американскими дипломатами.

«Это продолжение тенденции, которую мы наблюдаем по всей Европе, куда Москва посылает дипломатов-хардлайнеров почти советского разлива», — комментирует назначение Антонова Хезер Конли, заведующая европейской и евразийской программами в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Предшественник Антонова - Сергей Кисляк - был известен как приверженец "мягкой силы" | Источник: AP 2017

«Если Кисляк использовал мягкую силу (он был известен шикарными банкетами, призывами к улучшению американо-российских отношений и обходительными манерами, хотя и не уступчивостью), то Антонова опережает репутация несговорчивого кремлевского резонера», — пишет Уоткинс.

В заголовках многих комментариев по поводу назначения Антонова упоминается тот факт, что в 2015 году на него были наложены европейские и канадские санкции за его роль в аннексии Крыма.

«Он был весьма ярым защитником всего этого и крайне оголтелым в своих нападках, — вспоминает бывший посол США Александр Вершбоу. — От него можно ожидать много разговоров о том, как НАТО окружает Россию, но он не только это говорит — он в это верит!».

Вершбоу, который вел с Антоновым переговоры о баллистических ракетах, говорит, что «он ведет себя гораздо агрессивнее, чем Кисляк».

Госдепартамент отказался объяснить, почему Антонов не сделался объектом и американских санкций.

«Строгий привратник»

Аналитический центр Stratfor писал в июне, что, сменяя своего посла в США, Москва посылает Вашингтону ряд сигналов. В частности, заменяя обходительного Кисляка на умелого переговорщика Антонова, она показывает, что будет твердо настаивать на своем в вопросе о Сирии или Украине, но в то же время будет избегать полного коллапса переговоров.

У Антонова богатый опыт переговоров с американцами по этим вопросам. Он договаривался с ними и по сокращению стратегических вооружений, по которым Россия и США сумели поладить.

Как пишет Stratfor, назначив Антонова, Москва держит дверь между двумя странами открытой, но присматривать за нею будет теперь более строгий привратник.

Первая обстоятельная статья о назначении Антонова была напечатана в журнале Foreign Policy еще в феврале, когда его сотрудник Пол Маклири отметил, что того хорошо знают в дипломатических кругах США, где о нем отзываются как о «жестком, хорошо подготовленном переговорщике, который при необходимости может выступать и как беспардонный пропагандист».

По словам автора, Антонов «играл ведущую роль в словесной войне Москвы с Турцией после того, как та сбила российский истребитель у турецко-сирийской границы», и озвучил обвинения, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган якобы был замешан в незаконной торговле нефтью с запрещенной в ряде стран, в том числе и России, группировкой «Исламское государство».

После того как Москва помирилась с Анкарой, она перестала повторять эти обвинения, пишет Foreign Policy,
Антонов был одним из главных представителей России на переговорах с США об СНВ | Источник: AP 2017

Антонов вел успешные переговоры о сокращении стратегических наступательных вооружений с американским дипломатом Роуз Геттемюллер и, как сказал журналу один вашингтонский деятель, заслужил уважение США своим деловым подходом.

Затем Антонов сделался одним из главных представителей России на переговорах с США о ПРО.

«Они начались очень конструктивно», — вспоминает Вершбоу, но замечает, что год спустя российская делегация резко изменила курс и «вместо этого решила попытаться сорвать развертывание американских и натовских ракет в Европе».

«И тут Антонов сделался блестящим обструкционистом, негативистом и пропагандистом», — продолжал Вершбоу. Так продолжалось до 2013 года, когда Москва вообще прекратила переговоры.

Как сказал сейчас газете USA Today Дерек Шолле, бывший замминистра обороны США, в 2011—2012 гг., когда администрация Обамы пыталась наладить сотрудничество с Россией, американцы пришли к выводу, что Антонов блокирует эти усилия.

Бывший посол США на Украине Джон Хербст оговаривается, что агрессивность и неуступчивость Антонова не стоит переоценивать, поскольку «он профессионал, который повинуется приказу и не склонен к самодеятельности. Это человек, который никогда не поставит Москву в неловкое положение и будет следовать линии Кремля, какова бы она ни была».

Владимир Козловский
Русская служба Би-би-си, Нью-Йорк

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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