Борис Дубровский назначил Елену Титову членом челябинского облизбиркома

Как уже сообщало Накануне.RU, в конце июня и.о. губернатора Евгений Редин подписал постановление о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии Александра Лебедева, который прошел в состав облизбиркома по квоте губернатора после рекомендации ЦИК РФ.

Элла Памфилова на заседании поблагодарила Лебедева за работу. «Хотела бы поблагодарить Александра Лебедева, который очень добросовестно исполнял свои обязанности. Он будет востребован здесь, мы найдем применение его знаниям и желанию наводить порядок в избирательной системе», — подчеркнула она.