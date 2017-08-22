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15:43 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский назначил Елену Титову членом челябинского облизбиркома

Губернатор Борис Дубровский назначил Елену Титову членом избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 9 августа ЦИК РФ рекомендовал кандидатуру заведующей кафедрой конституционного и административного права ЮУрГУ Елены Титовой для назначения членом облизбиркома.

Как уже сообщало Накануне.RU, в конце июня и.о. губернатора Евгений Редин подписал постановление о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии Александра Лебедева, который прошел в состав облизбиркома по квоте губернатора после рекомендации ЦИК РФ.

Элла Памфилова на заседании поблагодарила Лебедева за работу. «Хотела бы поблагодарить Александра Лебедева, который очень добросовестно исполнял свои обязанности. Он будет востребован здесь, мы найдем применение его знаниям и желанию наводить порядок в избирательной системе», — подчеркнула она.

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