Тулеев обвинил своего заместителя в подлости из-за ситуации вокруг его здоровья

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, много врагов. Я очень обижен на Синицына, по подлому поступил Зеленин, Лопатина. Что же вы молчите? На шефа грязь идет несусветная. Вы знаете, что я этого не заслужил», — сказал Тулеев на совещании во вторник. По его словам, они должны были выступить и опровергнуть слухи о смерти губернатора. Также он сказал, что он «всем врагам все прощает» и поблагодарил кузбассовцев, которые проявили внимание к его самочувствию.

12 августа Тулеев вернулся в регион из Москвы, где проходил курс реабилитации в ЦКБ управления делами президента РФ. 14 августа в пресс-службе областной администрации «Интерфаксу» сообщили, что «курс реабилитационных мероприятий он продолжит в амбулаторном режиме; самочувствие губернатора хорошее, он владеет ситуацией в регионе, находится в рабочем контакте со своими заместителями».

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Глава региона ушел в десятидневный отпуск 22 мая, однако после его окончания он публично не появлялся, а его обязанности продолжил исполнять первый заместитель губернатора Владимир Чернов. В администрации области «Интерфаксу» тогда сообщили, что отпуск продлен до 16 июня, 19 июня в пресс-службе администрации региона агентству сообщили, что отпуск вновь продлен.

В конце июня в областной администрации была проведена пресс-конференция, в ходе которой заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой сообщил, что Тулееву в Германии была проведена операция на позвоночнике с применением металлоконструкций. Также на пресс-конференции заместитель начальника главного управления по работе со СМИ областной администрации Алексей Доронгов сообщил, что губернатор не планирует покидать свой пост и не писал заявление об отставке.