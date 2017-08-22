Тулеев обвинил своего заместителя в подлости из-за ситуации вокруг его здоровья

«К сожалению, много врагов. Я очень обижен на Синицына, по подлому поступил Зеленин, Лопатина. Что же вы молчите? На шефа грязь идет несусветная. Вы знаете, что я этого не заслужил», — сказал Тулеев на совещании во вторник. По его словам, они должны были выступить и опровергнуть слухи о смерти губернатора. Также он сказал, что он «всем врагам все прощает» и поблагодарил кузбассовцев, которые проявили внимание к его самочувствию.
12 августа Тулеев вернулся в регион из Москвы, где проходил курс реабилитации в ЦКБ управления делами президента РФ. 14 августа в пресс-службе областной администрации «Интерфаксу» сообщили, что «курс реабилитационных мероприятий он продолжит в амбулаторном режиме; самочувствие губернатора хорошее, он владеет ситуацией в регионе, находится в рабочем контакте со своими заместителями».
Глава региона ушел в десятидневный отпуск 22 мая, однако после его окончания он публично не появлялся, а его обязанности продолжил исполнять первый заместитель губернатора Владимир Чернов. В администрации области «Интерфаксу» тогда сообщили, что отпуск продлен до 16 июня, 19 июня в пресс-службе администрации региона агентству сообщили, что отпуск вновь продлен.
В конце июня в областной администрации была проведена пресс-конференция, в ходе которой заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой сообщил, что Тулееву в Германии была проведена операция на позвоночнике с применением металлоконструкций. Также на пресс-конференции заместитель начальника главного управления по работе со СМИ областной администрации Алексей Доронгов сообщил, что губернатор не планирует покидать свой пост и не писал заявление об отставке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что никаких решений по Тулееву не принималось. Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил 20 августа, что смены губернатора Кемеровской области Тулеева на его посту пока не предполагается.