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16:08 (мск), источник: Nakanune.ru

Два оперативно-тактических комплекса «Искандер-М» переброшены в Екатеринбург

Оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» ракетной бригады из поселка Еланский (Камышловский район Свердловской области) совершили марш в Екатеринбург.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального военного округа, они будут участвовать в показе техники на форуме «Армия — 2017», который пройдет с 25 по 27 августа на Свердловском полигоне.

Две пусковые установки, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины, а также техника жизнеобеспечения примут участие в статическом и динамическом показах образцов вооружения, недавно поступивших по гособоронзаказу в Центральный военный округ. Ракетчики покажут зрителям оборудование стартовых позиций, развертывание комплекса, перегрузку ракет и подготовку к применению.

Источник: Nakanune.ru

Также гостям форума будут показаны образцы бронетанковой техники: модификации танков Т-72Б и Т-80, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные минометы «Хоста» и «Вена», бронеавтомобили «Тайфун-К» средства инженерного вооружения: гусеничные минные заградители, станция водоочистки СКО-10, спасательная машина АСМ-4803, современные катера и мостоукладчики. Подготовлена к показу техника войск радиоэлектронной борьбы: комплексы «Спектр», «Леер», «Красуха», «Мурманск» и «Москва». Также на форуме будет представлена техника связи, разведки и военной медицины — всего около 100 образцов.

Как уточнили в ЦВО, Свердловский полигон будет открыт для гостей форума «Армия — 2017» с 12.00 25 августа, начало торжественной церемонии открытия — в 15.00. Завершится первый день работы форума концертом группы «Смысловые галлюцинации», начало которого запланировано на 17.00.

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