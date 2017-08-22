Два оперативно-тактических комплекса «Искандер-М» переброшены в Екатеринбург

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального военного округа, они будут участвовать в показе техники на форуме «Армия — 2017», который пройдет с 25 по 27 августа на Свердловском полигоне.

Две пусковые установки, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины, а также техника жизнеобеспечения примут участие в статическом и динамическом показах образцов вооружения, недавно поступивших по гособоронзаказу в Центральный военный округ. Ракетчики покажут зрителям оборудование стартовых позиций, развертывание комплекса, перегрузку ракет и подготовку к применению.

Источник: Nakanune.ru

Также гостям форума будут показаны образцы бронетанковой техники: модификации танков Т-72Б и Т-80, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные минометы «Хоста» и «Вена», бронеавтомобили «Тайфун-К» средства инженерного вооружения: гусеничные минные заградители, станция водоочистки СКО-10, спасательная машина АСМ-4803, современные катера и мостоукладчики. Подготовлена к показу техника войск радиоэлектронной борьбы: комплексы «Спектр», «Леер», «Красуха», «Мурманск» и «Москва». Также на форуме будет представлена техника связи, разведки и военной медицины — всего около 100 образцов.