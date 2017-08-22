Два оперативно-тактических комплекса «Искандер-М» переброшены в Екатеринбург

Как сообщили Накануне.RU в
Две пусковые установки,
Также гостям форума будут показаны образцы бронетанковой техники: модификации танков Т-72Б и Т-80, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные минометы «Хоста» и «Вена», бронеавтомобили «Тайфун-К» средства инженерного вооружения: гусеничные минные заградители, станция водоочистки СКО-10, спасательная машина АСМ-4803, современные катера и мостоукладчики. Подготовлена к показу техника войск радиоэлектронной борьбы: комплексы «Спектр», «Леер», «Красуха», «Мурманск» и «Москва». Также на форуме будет представлена техника связи, разведки и военной медицины — всего около 100 образцов.
Как уточнили в ЦВО, Свердловский полигон будет открыт для гостей форума «Армия — 2017» с 12.00 25 августа, начало торжественной церемонии открытия — в 15.00. Завершится первый день работы форума концертом группы «Смысловые галлюцинации», начало которого запланировано на 17.00.