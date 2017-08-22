Губернатор оценил работу южноуральцев в Госдуме

Корреспондент ГТРК «Южный Урал» Дмитрий Туркин — о некоторых важных заявлениях главы региона.

Эта пресс-конференция протестировала новый формат. Прямой эфир, трансляция в социальных сетях, цитаты в мессенджере. Вполне возможно, такой интерес вызвали и вопросы, которые задавали журналисты главе региона. Они были разные, но очень актуальные для региона. Например, почему из малых территорий уезжают люди? И что с этим делать?

«За людей нужно бороться и создавать условия, которые будут им интересны. Это задача малых городов. Раз люди голосуют ногами, мы должны задуматься, почему так происходит», — отмечает Борис Дубровский, губернатор Челябинской области.

Одна из проблемных точек на карте области сегодня — Верхний Уфалей. После остановки градообразующего предприятия без заработка остались две тысячи человек. По словам Бориса Дубровского, главное сейчас — создание новых рабочих мест.

«Теперь наша задача — привлечь инвесторов, которые создадут новую экономику — цифровую, текстильную, — говорит губернатор. — Там есть интересное предприятие “Уралэлемент”. Рассчитываем, что создадут 300 рабочих мест».

Отметил губернатор и работу южноуральцев в Государственной думе. Не раз именно они рассказывали о проблемах региона на федеральном уровне и помогали найти пути их решения.

«В рейтингах Бурматов неплохо выглядит. Молодец, что такой активный. Сейчас формируется практика депутатов-одномандатников. Бурматов эту практику как опытный политик использует и формирует ее», — комментирует Борис Дубровский.

Безусловно, интересен и взгляд главы региона на будущее Челябинска. Один из корреспондентов поинтересовался, насколько применим к мегаполису опыт Питтсбурга, ставшего из промышленного центра зеленой территорией. Борис Дубровский отметил, что пока работают крупные предприятия, которые приносят доходы и дают работу тысячам людей, кардинально менять жизнь города-миллионника нецелесообразно.