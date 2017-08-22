Медведев поручил проанализировать возможность снижения ставок по ипотеке
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/.
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/.
«Минстрою России, Минфину России совместно с Банком России и АО “АИЖК” проанализировать возможность для дальнейшего снижения процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам и до 4 октября 2017 года представить в правительство РФ предложения по развитию рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг», — говорится в перечне поручений.
Минстрою России и «АИЖК» также поручено представить до 15 сентября в кабмин предложения о проведении архитектурного конкурса на лучшие проекты стандартного жилья и жилой застройки. Также ведомствам предстоит проработать вопрос о целесообразности изменения нормативов проектирования, строительства многоквартирных домов, а также развития городских территорий с учетом современных подходов к комфортной городской среде.
Глава правительства поручил представить до 15 сентября в кабмин согласованные предложения по совершенствованию законодательства по вопросам благоустройства, предусмотрев четкое разграничение полномочий в этой сфере между РФ, регионами и органами местного самоуправления.
При формировании федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов необходимо будет обеспечить выделение субсидий субъектам РФ на мероприятия по созданию комфортной городской среды в размере не ниже уровня 2017 года, а также проработать вопрос дополнительного выделения средств на оказание поддержки благоустройства мест массового отдыха в малых городах и на организацию обучения представителей регионов и муниципальных образований для профессиональной и эффективной их реализации. Минстрою России поручено совместно с «АИЖК» представить до 15 сентября в кабмин предложения о целесообразности разработки и утверждения стандартов комплексного развития территорий и индексов качества городской среды.