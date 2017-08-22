Медведев поручил проанализировать возможность снижения ставок по ипотеке

Источник: РИА "Новости"

«Минстрою России, Минфину России совместно с Банком России и АО “АИЖК” проанализировать возможность для дальнейшего снижения процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам и до 4 октября 2017 года представить в правительство РФ предложения по развитию рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг», — говорится в перечне поручений.

Также по итогам совещания отмечена целесообразность скорейшего принятия законопроектов о внедрении электронной закладной и стандартов раскрытия информации о полной стоимости кредита для заемщиков на первой странице кредитного договора.

Минстрою России и «АИЖК» также поручено представить до 15 сентября в кабмин предложения о проведении архитектурного конкурса на лучшие проекты стандартного жилья и жилой застройки. Также ведомствам предстоит проработать вопрос о целесообразности изменения нормативов проектирования, строительства многоквартирных домов, а также развития городских территорий с учетом современных подходов к комфортной городской среде.

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Глава правительства поручил представить до 15 сентября в кабмин согласованные предложения по совершенствованию законодательства по вопросам благоустройства, предусмотрев четкое разграничение полномочий в этой сфере между РФ, регионами и органами местного самоуправления.