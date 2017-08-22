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16:50 (мск), источник: ТАСС

Медведев поручил проанализировать возможность снижения ставок по ипотеке

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать возможность снижения ставок по ипотеке. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение он дал по итогам совещания о развитии жилищного строительства, которое прошло 11 августа в Пензе.

Источник: РИА "Новости"

«Минстрою России, Минфину России совместно с Банком России и АО “АИЖК” проанализировать возможность для дальнейшего снижения процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам и до 4 октября 2017 года представить в правительство РФ предложения по развитию рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг», — говорится в перечне поручений.

Также по итогам совещания отмечена целесообразность скорейшего принятия законопроектов о внедрении электронной закладной и стандартов раскрытия информации о полной стоимости кредита для заемщиков на первой странице кредитного договора.

Минстрою России и «АИЖК» также поручено представить до 15 сентября в кабмин предложения о проведении архитектурного конкурса на лучшие проекты стандартного жилья и жилой застройки. Также ведомствам предстоит проработать вопрос о целесообразности изменения нормативов проектирования, строительства многоквартирных домов, а также развития городских территорий с учетом современных подходов к комфортной городской среде.

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Глава правительства поручил представить до 15 сентября в кабмин согласованные предложения по совершенствованию законодательства по вопросам благоустройства, предусмотрев четкое разграничение полномочий в этой сфере между РФ, регионами и органами местного самоуправления.

При формировании федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов необходимо будет обеспечить выделение субсидий субъектам РФ на мероприятия по созданию комфортной городской среды в размере не ниже уровня 2017 года, а также проработать вопрос дополнительного выделения средств на оказание поддержки благоустройства мест массового отдыха в малых городах и на организацию обучения представителей регионов и муниципальных образований для профессиональной и эффективной их реализации. Минстрою России поручено совместно с «АИЖК» представить до 15 сентября в кабмин предложения о целесообразности разработки и утверждения стандартов комплексного развития территорий и индексов качества городской среды.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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Евгений Евгений
Нужно сделать так чтоб зарплата в 10т. рублей была зарплатой и на эти деньги можно было не проживать, а жить, но судя по тому как рассуждает ЦБ этому не...
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