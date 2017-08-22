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16:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Борис Грызлов посетит пермский завод «Машиностроитель»

В Пермь приедет председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов.

По данным «В курсе», господин Грызлов прилетит в качестве председателя совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Он посетит дочернее предприятие корпорации — завод «Машиностроитель» (производит авиационное оборудование, ракетно-космическую технику, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии).

В ходе визита на «Машиностроитель» будет подписан договор о сотрудничестве корпорации и Пермского края. От имени региона документ подпишет врио губернатора Максим Решетников.

Как сообщил «Ъ» источник в партии, ранее планировалось, что Борис Грызлов приедет в Пермь в начале июня и примет участие в конференции регионального отделения партии. Однако тогда визит в Пермь господина Грызлова так и не состоялся.

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