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17:37 (мск), источник: Publika.md

Бывший замминистра экономики Трибой избежал тюрьмы

Бывшего замминистра экономики приговорили к штрафу.

Источник: Publika.md

Валерия Трибоя обвиняли в превышении должностных полномочий и нанесении государству материального ущерба в особо крупных размерах.

Он полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием и полностью возместил ущерб.

Валерию Трибою назначили штраф в 15 тысяч леев. Кроме того, бывший замминистра не сможет занимать публичные должности в течение пяти лет.

Адвокат обвиняемого отказался комментировать приговор. Сам Валерий Трибой на заседание суда не пришёл.

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