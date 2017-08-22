Бывший замминистра экономики Трибой избежал тюрьмы
Бывшего замминистра экономики приговорили к штрафу.
Бывшего замминистра экономики приговорили к штрафу.
Валерия Трибоя обвиняли в превышении должностных полномочий и нанесении государству материального ущерба в особо крупных размерах.
Он полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием и полностью возместил ущерб.
Валерию Трибою назначили штраф в 15 тысяч леев. Кроме того, бывший замминистра не сможет занимать публичные должности в течение пяти лет.
Адвокат обвиняемого отказался комментировать приговор. Сам Валерий Трибой на заседание суда не пришёл.