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17:53 (мск), источник: БЕЛТА

В Польше возбуждено уголовное дело против Леха Валенсы

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше возбуждено уголовное дело против лауреата Нобелевской премии мира, экс-президента Польши Леха Валенсы, сообщают информагентства.

Уголовное дело начал Институт национальной памяти Польши. Он обвиняет Леха Валенсу в ложных показаниях по вопросу сотрудничества с коммунистическими спецслужбами в 1970-е годы.

В феврале 2016 года сотрудники института изъяли «секретные документы» из дома умершего в 2015 году генерала Чеслава Кищака, одной из ключевых фигур Польской Народной Республики. Обнародованные впоследствии документы якобы указывали на то, что Валенса был агентом спецслужб во времена Польской Народной Республики. В частности, среди бумаг находится согласие о сотрудничестве со спецслужбами с подписью «Лех Валенса. Болек».

Экс-президент не признал подлинность этих документов, заявляя, что спецслужбы их подделали ради обогащения за счет несуществующего агента.

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