В Польше возбуждено уголовное дело против Леха Валенсы

Уголовное дело начал Институт национальной памяти Польши. Он обвиняет Леха Валенсу в ложных показаниях по вопросу сотрудничества с коммунистическими спецслужбами в 1970-е годы.

В феврале 2016 года сотрудники института изъяли «секретные документы» из дома умершего в 2015 году генерала Чеслава Кищака, одной из ключевых фигур Польской Народной Республики. Обнародованные впоследствии документы якобы указывали на то, что Валенса был агентом спецслужб во времена Польской Народной Республики. В частности, среди бумаг находится согласие о сотрудничестве со спецслужбами с подписью «Лех Валенса. Болек».