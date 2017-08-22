США внесли в санкционный список по КНДР четырех россиян

В санкционный список вошли: Ирина Хьюиш, связанная с компанией Velmur management PTE LTD; Рубен Киракосян, связанный с компаниями Gefest-M и Korea Tangun trading corporation, Михаил Писклин и Андрей Сербин.
Также под санкции попала компания «Гефест-М», зарегистрированная в Москве. Она обвиняется в связях с северокорейской торговой корпорацией «Тангун».
Кроме того, ограничения коснулись пяти компаний из КНР, двух из Намибии и двух из Сингапура.
В июне Минфин уже вводил санкции против граждан России в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. Под ограничения попал россиянин Игорь Мичурин, связанный с компанией Ardis-bearings. Кроме того, США ввели санкции против трех российских компаний — Независимой нефтегазовой компании, «ННК Приморнефтепродукт» и Ardis-bearings (ООО «Ардис-Подшипник», гендиректором и владельцем которого является Мичурин).