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18:10 (мск), источник: РИА Новости

США внесли в санкционный список по КНДР четырех россиян

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Департамент Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) внес в санкционный список по КНДР шесть человек, включая четырех россиян, говорится в заявлении ведомства.

Источник: РИА Новости
В санкционный список вошли: Ирина Хьюиш, связанная с компанией Velmur management PTE LTD; Рубен Киракосян, связанный с компаниями Gefest-M и Korea Tangun trading corporation, Михаил Писклин и Андрей Сербин.
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Также под санкции попала компания «Гефест-М», зарегистрированная в Москве. Она обвиняется в связях с северокорейской торговой корпорацией «Тангун».

Кроме того, ограничения коснулись пяти компаний из КНР, двух из Намибии и двух из Сингапура.

В июне Минфин уже вводил санкции против граждан России в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. Под ограничения попал россиянин Игорь Мичурин, связанный с компанией Ardis-bearings. Кроме того, США ввели санкции против трех российских компаний — Независимой нефтегазовой компании, «ННК Приморнефтепродукт» и Ardis-bearings (ООО «Ардис-Подшипник», гендиректором и владельцем которого является Мичурин).

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