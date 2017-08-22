США внесли в санкционный список по КНДР четырех россиян

Источник: РИА Новости

В санкционный список вошли: Ирина Хьюиш, связанная с компанией Velmur management PTE LTD; Рубен Киракосян, связанный с компаниями Gefest-M и Korea Tangun trading corporation, Михаил Писклин и Андрей Сербин.

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Также под санкции попала компания «Гефест-М», зарегистрированная в Москве. Она обвиняется в связях с северокорейской торговой корпорацией «Тангун».

Кроме того, ограничения коснулись пяти компаний из КНР, двух из Намибии и двух из Сингапура.