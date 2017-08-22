Российские военные самолеты перебросят в Беларусь к 23 августа
МИНСК, 22 авг — Sputnik. Российские военные летчики прилетят на подготовительное учение в Беларусь
МИНСК, 22 авг — Sputnik. Российские военные летчики прилетят на подготовительное учение в Беларусь
В рамках подготовки к проведению совместного учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» с 23 по 25 августа 2017 года под руководством командующего ВВС и войсками ПВО будет проводиться
«Для совместных действий в ходе учения запланировано перебазирование самолетов и вертолетов
В ходе
В ходе проведения подготовительного учения будет отработано применение Единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства.
Подготовительное учение к сентябрьским маневрам началось 21 августа, само учение «Запад- 2017» пройдет