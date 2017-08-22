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17:44 (мск), источник: Sputnik.by

Российские военные самолеты перебросят в Беларусь к 23 августа

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Российские военные летчики прилетят на подготовительное учение в Беларусь 23—25 августа, сообщили в Минобороны Беларуси.

Источник: Sputnik.by

В рамках подготовки к проведению совместного учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» с 23 по 25 августа 2017 года под руководством командующего ВВС и войсками ПВО будет проводиться оперативно-тактическое учение с авиацией.

«Для совместных действий в ходе учения запланировано перебазирование самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ на военные аэродромы Беларуси», сообщили Sputnik в Минобороны.

В ходе оперативно-тактического учения будут отработаны вопросы посадки на аэродромный участок дороги, отметили в оборонном ведомстве.

В ходе проведения подготовительного учения будет отработано применение Единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Подготовительное учение к сентябрьским маневрам началось 21 августа, само учение «Запад- 2017» пройдет 14—20 сентября.

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