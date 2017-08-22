НКПМ требует срочного пересмотра закона о талонах на питание

Источник: Noi.md

Об этом говорится в письме председателю парламента Андриану Канду, после того, как ранее глава государства отказался промульгировать этот закон.

Игорь Додон объяснил свое решение тем, что «преследуемые цели не соответствуют узаконенному объекту». Он также отметил, что бумажные талоны создают предпосылки для несоблюдения налоговой отчетности. Поэтому Игорь Додон рекомендует использовать банковские карточки или карточки для питания.

После отказа президента промульгировать Закон о талонах на питание, Конфедерация профсоюзов обратилась к парламенту с просьбой срочно пересмотреть документ. НКПМ считает, что этот проект имеет большое значение для социальной и экономической защиты сотрудников. По данным учреждения, использование талонов на питание поможет улучшить здоровье сотрудников, повысить их мотивацию и, что не менее важно, повысить эффективность деятельности организаций.