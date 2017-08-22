Ройзман прокомментировал отмену выдачи американских виз в Екатеринбурге

Ранее посольство США в РФ сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.

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«Для Екатеринбурга эта ситуация нехорошая. США — основной деловой партнер Свердловской области. Причем он в разы больше, чем Китай, Германия и все остальные… Языковые школы, студенческие обмены — это тоже затруднено. На самом деле, это очень плохо, потому что обмен туристами, культурный обмен всегда служит для укрепления, установления дружеских отношений между народами. Это культурные связи, за счет которых нарабатывается взаимная симпатия», — сказал Ройзман в эфире радио «Эхо Москвы».

Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу. Эти меры в посольстве объяснили сокращением численности сотрудников. Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, заявили в дипмиссии.