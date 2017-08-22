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20:54 (мск), источник: РИА Новости

Ройзман прокомментировал отмену выдачи американских виз в Екатеринбурге

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман считает, что отмена выдачи неиммиграционных виз в екатеринбургском генконсульстве США негативно скажется на деловых отношениях между Свердловской областью и Соединенными Штатами.

Ранее посольство США в РФ сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.

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«Для Екатеринбурга эта ситуация нехорошая. США — основной деловой партнер Свердловской области. Причем он в разы больше, чем Китай, Германия и все остальные… Языковые школы, студенческие обмены — это тоже затруднено. На самом деле, это очень плохо, потому что обмен туристами, культурный обмен всегда служит для укрепления, установления дружеских отношений между народами. Это культурные связи, за счет которых нарабатывается взаимная симпатия», — сказал Ройзман в эфире радио «Эхо Москвы».

Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу. Эти меры в посольстве объяснили сокращением численности сотрудников. Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, заявили в дипмиссии.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в РФ на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

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 Ройзман прокомментировал отмену выдачи американских виз в Екатеринбурге
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