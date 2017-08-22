О чем будут говорить Балан и Игнатьев в Бендерах

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что для организации в сентябре заседания по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» необходимо сделать конкретные шаги в решении ряда накопившихся вопросов.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.