Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из "Пусть говорят" выгнали политолога Украины под крики «Позор!»
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Письмо арестованного экс-мэра Путину: сделал все, что Вы поручили
Маленькая московская квартира, которая кажется большой
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РоссииС назначением Анатолия Антонова новым послом России в США в Вашингтоне начнется новая, более агрессивная глава российской дипломатии
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Падение Керченского моста: Гинзбург о лжи украинских СМИ о Крыме
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Бородина о жизни после измены мужа: Нам есть, что терять
СМИ: Тарзан показал, как супруга выглядит в жизни
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
1070 годовщина независимости Индии
19:14 (мск), источник: Sputnik.md

О чем будут говорить Балан и Игнатьев в Бендерах

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Георге Балан и руководитель внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев встретятся среду в офисе миссии ОБСЕ в Бендерах.

Источник: Sputnik.md

«В рамках встречи будут обсуждаться актуальные вопросы переговорной повестки. Особый акцент приднестровская сторона намерена поставить на реализацию положений «Берлинского протокола», — говорится в сообщении приднестровской стороны.

По итогам встречи запланирован брифинг для СМИ.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что для организации в сентябре заседания по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» необходимо сделать конкретные шаги в решении ряда накопившихся вопросов.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В правительстве и министерстве юстиции Молдовы проводятся обыски
Додон прилагает усилия по укреплению экономических связей с РФ
Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве
Дмитрий Медведев предложил снизить ставки по ипотеке
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
«Барселона» подаст в суд на Неймара
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РФ
Суд разрешил арестованному экс-губернатору Белых жениться в СИЗО
Поклонская снялась в клипе о Крыме
Спорт
Олимпиада-2016: как российский спорт прожил этот год За это время существенно поутих допинговый скандал вокруг российской сборной, и успели подзабыться наши главные герои соревнований
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Самые высокооплачиваемые актеры мира в 2017 году Журнал Forbes подсчитал доходы звезд мирового кинематографа и выяснил, кто по итогам 2017 года стал самым высокооплачиваемым актером
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь