О чем будут говорить Балан и Игнатьев в Бендерах
КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik.
КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik.
«В рамках встречи будут обсуждаться актуальные вопросы переговорной повестки. Особый акцент приднестровская сторона намерена поставить на реализацию положений «Берлинского протокола», — говорится в сообщении приднестровской стороны.
По итогам встречи запланирован брифинг для СМИ.
Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что для организации в сентябре заседания по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» необходимо сделать конкретные шаги в решении ряда накопившихся вопросов.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.