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21:07 (мск), источник: Sputnik.by

Президент скоро примет решение о повышении ставки первого разряда

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александра Лукашенко в ближайшее время примет решение о повышении ставки первого разряда, заявил глава белорусского правительства Андрей Кобяков.

Источник: AP 2017

Во вторник президент страны провел совещание по актуальным вопросам развития экономики. Участие в заседании приняли премьер-министр и вице-премьеры, глава президентской администрации Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Михаил Мясникович, руководство Комитета госконтроля и Национального банка.

«Думаю, в ближайшее время Президент их рассмотрит и будет принято решение по движению тарифной ставки первого разряда. Но, думаю, буквально день-два — и такое решение будет принято», — сказал Кобяков.

Премьер не стал озвучивать никаких цифр и добавил, что президент поручил обратить особое внимание на те категории бюджетников, которые имеют минимальные доходы. «При появлении возможности по увеличению заработных плат они будут рассматриваться в качестве приоритетных», — сказал глава правительства.

Кобяков также отметил, что реальные доходы белорусов продолжают рост, а предприятия имеют повышать заработную плату.

Напомним, тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников организаций бюджетной сферы в последний раз увеличивалась 1 января этого года. Сейчас она составляет 31 рубль.

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