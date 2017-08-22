Букмекеры: по версии журнала Time человеком года станет Трамп
КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Скорее всего, человеком года по версии журнала Time станет президент США Дональд Трамп, свидетельствуют данные букмекерских контор, сообщает Sputnik Беларусь.
КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Скорее всего, человеком года по версии журнала Time станет президент США Дональд Трамп, свидетельствуют данные букмекерских контор, сообщает Sputnik Беларусь.
Влиятельный американский журнал ежегодно выбирает человека года, которого помещает на свою обложку и рассказывает о нем в большой редакционной статье. В 2016-м такое звание получил Дональд Трамп, победивший на выборах президента США в ноябре.
В текущем году человеком года вновь может стать американский президент — в этом уверены букмекерские конторы. Вторым по вероятности претендентом на обложку Time называют канцлера ФРГ Ангелу Меркель, третьим — Папу Франциска.
Кроме того, в списке претендентов, по версии букмекерских контор, есть российский президент Владимир Путин, глава Северной Кореи Ким Чен Ын,
Меркель уже становилась человеком года — в 2015-м, а Путин — в 2007-м. Кроме того, в разные годы на обложку издания попадали Обама, Марк Цукерберг, Джордж Буш младший, а в прошлом веке — в том числе Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Юрий Андропов и Михаил Горбачев.