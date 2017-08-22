Букмекеры: по версии журнала Time человеком года станет Трамп

Источник: Sputnik.md

Влиятельный американский журнал ежегодно выбирает человека года, которого помещает на свою обложку и рассказывает о нем в большой редакционной статье. В 2016-м такое звание получил Дональд Трамп, победивший на выборах президента США в ноябре.

В текущем году человеком года вновь может стать американский президент — в этом уверены букмекерские конторы. Вторым по вероятности претендентом на обложку Time называют канцлера ФРГ Ангелу Меркель, третьим — Папу Франциска.

Кроме того, в списке претендентов, по версии букмекерских контор, есть российский президент Владимир Путин, глава Северной Кореи Ким Чен Ын, экс-президент США Барак Обама, бизнесмен Илон Маск и телезвезда Ким Кардашьян.