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20:57 (мск), источник: Sputnik.md

Букмекеры: по версии журнала Time человеком года станет Трамп

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Скорее всего, человеком года по версии журнала Time станет президент США Дональд Трамп, свидетельствуют данные букмекерских контор, сообщает Sputnik Беларусь.

Источник: Sputnik.md

Влиятельный американский журнал ежегодно выбирает человека года, которого помещает на свою обложку и рассказывает о нем в большой редакционной статье. В 2016-м такое звание получил Дональд Трамп, победивший на выборах президента США в ноябре.

В текущем году человеком года вновь может стать американский президент — в этом уверены букмекерские конторы. Вторым по вероятности претендентом на обложку Time называют канцлера ФРГ Ангелу Меркель, третьим — Папу Франциска.

Кроме того, в списке претендентов, по версии букмекерских контор, есть российский президент Владимир Путин, глава Северной Кореи Ким Чен Ын, экс-президент США Барак Обама, бизнесмен Илон Маск и телезвезда Ким Кардашьян.

Меркель уже становилась человеком года — в 2015-м, а Путин — в 2007-м. Кроме того, в разные годы на обложку издания попадали Обама, Марк Цукерберг, Джордж Буш младший, а в прошлом веке — в том числе Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Юрий Андропов и Михаил Горбачев.

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