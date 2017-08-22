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21:19 (мск), источник: RNS

МИД России обвинил визовые подразделения США в недостаточно эффективной работе

МИД России прокомментировал решение США по изменению порядка оформления виз гражданам России.

Источник: AP 2017

Российское внешнеполитическое ведомство призвало США «не наводить тень на плетень» и не использовать сокращение персонала в России как предлог для добавления «раздражителей» в отношения между странами.

МИД России назвал надуманным тезисом то, что сокращение числа сотрудников диппредставительства США в России препятствует обычному выполнению консульских функций.

В реальности проблема кроется в другом — в недостаточной эффективности работы визовых подразделений представительств США в России. В то время, как, например, 16 консульских сотрудников Италии обработали в прошлом году 478 тысяч визовых запросов, а 5 их испанских коллег-дипломатов выписали россиянам 877 тысяч виз, в разы больший штат консульств США смог “осилить” лишь около 186 тысяч.
МИД РФ

Посольство США в России 21 августа заявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз на всей территории РФ с 23 августа. С 1 сентября процедура выдачи виз будет возобновлена, однако их можно будет получить только в Москве: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке собеседования проводиться не будут. Такие меры посольство связало с ограничением числа сотрудников дипмиссии США в России.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Лоуренс Аравийский
Теперь мы очень скоро услышим вопли наших либералов о том, что Россия якобы мешает дружественным связям США-РФ. А на самом деле этот так называемый...
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