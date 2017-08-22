МИД России обвинил визовые подразделения США в недостаточно эффективной работе
МИД России прокомментировал решение США по изменению порядка оформления виз гражданам России.
МИД России прокомментировал решение США по изменению порядка оформления виз гражданам России.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало США «не наводить тень на плетень» и не использовать сокращение персонала в России как предлог для добавления «раздражителей» в отношения между странами.
МИД России назвал надуманным тезисом то, что сокращение числа сотрудников диппредставительства США в России препятствует обычному выполнению консульских функций.
В реальности проблема кроется в другом — в недостаточной эффективности работы визовых подразделений представительств США в России. В то время, как, например, 16 консульских сотрудников Италии обработали в прошлом году 478 тысяч визовых запросов, а 5 их испанских коллег-дипломатов выписали россиянам 877 тысяч виз, в разы больший штат консульств США смог “осилить” лишь около 186 тысяч.
Посольство США в России 21 августа заявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз на всей территории РФ с 23 августа. С 1 сентября процедура выдачи виз будет возобновлена, однако их можно будет получить только в Москве: в