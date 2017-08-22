МИД России обвинил визовые подразделения США в недостаточно эффективной работе

Российское внешнеполитическое ведомство призвало США «не наводить тень на плетень» и не использовать сокращение персонала в России как предлог для добавления «раздражителей» в отношения между странами.

В реальности проблема кроется в другом — в недостаточной эффективности работы визовых подразделений представительств США в России. В то время, как, например, 16 консульских сотрудников Италии обработали в прошлом году 478 тысяч визовых запросов, а 5 их испанских коллег-дипломатов выписали россиянам 877 тысяч виз, в разы больший штат консульств США смог “осилить” лишь около 186 тысяч.