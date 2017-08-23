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09:57 (мск), источник: Volga News

Глава региона посетил Поволжский православный институт

Во вторник, 22 августа, губернатор Николай Меркушкин в рамках рабочего визита в Тольятти посетил Поволжский православный институт имени святителя Алексия, митрополита Московского.

Источник: РИА "Новости"

Сначала глава региона и встречавший его ректор института протоиерей Дмитрий Лескин прошли в Храм трех святителей, действующий при учебном институте. По словам Дмитрия Лескина, сюда приходит очень много молодежи. «Отрадно видеть, что детей здесь иногда бывает больше, чем взрослых», — подчеркнул он.

Затем ректор рассказал главе региона о ходе строительных работ. Возведение здания практически закончено. Главное теперь — прокладка электросетей, установка систем кондиционирования и вентиляции, отделочные работы. На сегодняшний день они выполнены на 20−30%.

На первом и втором этажах здания Дмитрий Лескин продемонстрировал ряд аудиторий, в которых уже проходят занятия. Самые большие аудитории смогут вместить в себя до 130 студентов, таких в институте будет пять.

Также на первом этаже идет отделка столовой для профессорско-преподавательского состава на 60 посадочных мест и столовой для студентов на 250 мест.

Глава региона, в целом, отметил позитивные изменения в облике здания, произошедшие за последний год.

На втором этаже, над помещением студенческой столовой, в здании устроен атриум. На высоте четырех этажей над ним установлен прозрачный купол. Сейчас атриум временно используется как актовый зал.

Губернатор посоветовал Дмитрию Лескину оставить помещение атриума пустым, не добавляя никаких лишних элементов, типа сцены, чтобы в помещении было как можно больше свободного пространства.

Также Николай Меркушкин обратил внимание ректора на то, что проект оформления стен атриума и их освещения требует особой тщательности. Дмитрий Лескин, в свою очередь, пообещал представить его главе региона по мере готовности.

Касаясь дальнейших планов строительства, ректор Поволжского православного института отметил, что здание, планирующееся под общежитие, уже передано институту. Также в планах ректора — благоустройство сквера с фонтанами на разделительном газоне по улице Свердлова.

Таким образом, сквер, общежитие, которое располагается через дорогу от института и здание вуза превратятся в единое архитектурное пространство. Кроме того, в будущем два здания предполагается соединить надземным переходом.

Рассказывая губернатору о том, чем живет вуз сегодня, Дмитрий Лескин с гордостью отметил, что в мае текущего года институт успешно прошел государственную аккредитацию.

«Это наша большая победа! И за это я хочу сказать спасибо и вам, Николай Иванович, и правительству Самарской области, и министру образования Российской Федерации Ольге Юрьевне Васильевой, вы знаете, она тоже очень поддерживает наш проект», — заявил протоиерей Димитрий.

Он также отметил, что прорывным годом в развитии вуза стал 2012 год, когда Николай Меркушкин был назначен губернатором Самарской области. Финансирование строительства приобрело стабильность, что сделало возможной планомерную работу как по возведению самого объекта, так и по развитию его как высшего учебного заведения.

Сегодня институт активно включился в сотрудничество с вузами как Самарской области, так и всей страны. Так, институт вошел в ассоциацию высших учебных заведений православной направленности.

Кроме того, на базе бывшего филиала СамГТУ в Тольятти планируется создать центр для одаренных детей совместно с техническим университетом. Активно участвует институт и в культурной жизни города.

Глава региона, в целом, отметил позитивные изменения в облике здания, произошедшие за последний год. Конечно, работы предстоит еще много, ведь общая площадь института составляет около 27 тыс. кв. м. «Финансирование будет. Оно того стоит», — заверил протоиерея Димитрия глава региона.

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