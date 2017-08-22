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22 августа, источник: Интерфакс

Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник обвинил Россию в поставках оружия террористам из «Талибана».

Источник: AP 2017

Тиллерсон сделал такое заявление во вторник в ходе брифинга госдепартамента США. Он напомнил, что такие поставки нарушают нормы международных отношений и Совбеза ООН.

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Госсекретарь сказал: «Конечно, мы бы выступили против этого и показали бы России (что это неправильно — ИФ)».

Ранее в Минобороны РФ уже отвергали обвинения американской стороны в том, что Россия якобы поставляет вооружения движению «Талибан» в Афганистане. «В отличие от американских государственных ведомств у Минобороны России не было и не может быть какого-либо взаимодействия, а тем более поставок вооружения организациям, признанным ООН террористическими», — заявлял официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Это касается не только афганского движения “Талибан”, но и любых других международных террористических организаций, с которыми самостоятельно или в составе коалиций ведут борьбу американские войска», — сказал он.

Эту информацию опровергал бывший президент Афганистана Хамид Карзай.

Движение «Талибан» запрещено на территории России

6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Михаил Решетников
А как наши СМИ Тиллерсона пиарили.
Дескать наш! Дескать свой в доску!
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