Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам

Госсекретарь сказал: «Конечно, мы бы выступили против этого и показали бы России (что это неправильно — ИФ)».

Ранее в Минобороны РФ уже отвергали обвинения американской стороны в том, что Россия якобы поставляет вооружения движению «Талибан» в Афганистане. «В отличие от американских государственных ведомств у Минобороны России не было и не может быть какого-либо взаимодействия, а тем более поставок вооружения организациям, признанным ООН террористическими», — заявлял официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Это касается не только афганского движения “Талибан”, но и любых других международных террористических организаций, с которыми самостоятельно или в составе коалиций ведут борьбу американские войска», — сказал он.