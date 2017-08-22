Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник обвинил Россию в поставках оружия террористам из «Талибана».
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник обвинил Россию в поставках оружия террористам из «Талибана».
Тиллерсон сделал такое заявление во вторник в ходе брифинга госдепартамента США. Он напомнил, что такие поставки нарушают нормы международных отношений и Совбеза ООН.
Госсекретарь сказал: «Конечно, мы бы выступили против этого и показали бы России (что это неправильно — ИФ)».
Ранее в Минобороны РФ уже отвергали обвинения американской стороны в том, что Россия якобы поставляет вооружения движению «Талибан» в Афганистане. «В отличие от американских государственных ведомств у Минобороны России не было и не может быть
Эту информацию опровергал бывший президент Афганистана Хамид Карзай.
Движение «Талибан» запрещено на территории России
Дескать наш! Дескать свой в доску!