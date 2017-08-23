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02:21 (мск), источник: Известия

Программа по защите Байкала может быть свернута

Минэкономразвития обнаружило ошибки в управлении федеральной целевой программой по сохранению уникального озера.

Источник: РИА "Новости"

Минэкономразвития предложило досрочно закрыть федеральную целевую программу (ФЦП) по охране Байкала, которая рассчитана до 2020 года. Об этом говорится в докладе министерства, направленном в правительство (копия есть в распоряжении «Известий»). Чиновники констатируют, что из-за ошибок в управлении ФЦП ряд мероприятий не был выполнен.

Предложение Минэка настораживает экологов: без денег Россия не сможет выполнять свои международные обязательства по охране озера.

Впрочем, представители Минэкономразвития не исключают продления программы и даже увеличения объемов ее финансирования, но для этого Минприроды должно повысить качество управления ею.

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ФЦП по охране Байкала начала действовать в 2012 году. Согласно паспорту программы, ее основными задачами являются, в частности, сокращение поступлений в озеро загрязненных сточных вод к 2020-му до 68,4% относительно объемов 2010 года, реабилитация 78,3% Байкальской природной территории, подвергшейся высокому загрязнению, увеличение запасов ценных видов рыб на 43,6%, сохранение растений и животных, занесенных в Красную книгу.

При этом в Минэкономразвития указывают на ошибки в управлении программой. Как следует из доклада о реализации ФЦП в I квартале этого года, направленного в правительство («Известия» ознакомились с документом), Минэкономразвития предлагает досрочно ее закрыть.

— Из-за ошибок в управлении ФЦП ряд мероприятий частично или полностью не был выполнен. Так, например, до сих пор фактически не осуществлена ликвидация негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», из-за чего ФЦП утрачивает свою актуальность, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Минприроды исключили возможность закрытия ФЦП.

— Мы предложили продлить программу до 2025 года и увеличить финансирование до изначально запланированного уровня — сейчас оно сокращено более чем вдвое. Эти предложения поддержал президент во время поездки на Байкал, — заявил «Известиям» представитель Минприроды.

Изначально объем программы планировался в размере 58 млрд рублей, однако в итоге был сокращен до 26 млрд. По словам представителя Минприроды, это произошло из-за слабой активности регионов «в части своевременной подготовки проектов строительства объектов, и получения на них соответствующих заключений и экспертиз».

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— Несмотря на наиболее остро стоящую перед программой задачу по сокращению сбросов загрязняющих веществ в озеро Байкал и его притоки, органами власти Бурятии и Иркутской области не были вовремя и в запланированном при утверждении программы объеме подготовлены проекты по строительству очистных сооружений, полигонов, мусоросортировочных станций. В результате сложилась абсурдная ситуация: объемы финансирования в программе запланированы, но предоставить их на строительство конкретных объектов невозможно в связи с отсутствием проектно-сметной документации и соответствующих уровню проекта государственных экспертиз по ней, — пояснили в Минприроды.

Пункт ФЦП о ликвидации ущерба от целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) реализует Иркутская область. Министр природных ресурсов региона Андрей Крючков в беседе с «Известиями» сообщил, что сейчас идет процедура банкротства ЦБК.

— Для реализации проекта по ликвидации отходов необходимо провести ряд организационных мероприятий. В том числе получить имущество ЦБК, которое находится в собственности кредиторов, во владение муниципалитета, чтобы затем передать его во владение Иркутской области. Сейчас кредиторы рассматривают вопрос, проходят торги. До передачи этого имущества у Иркутской области не возникает расходных обязательств, мы не можем приступить к ликвидации отходов, потому что имущество не является государственной собственностью, — пояснил Андрей Крючков.

По его словам, всё имущество ЦБК должно перейти в собственность Иркутской области до конца этого года. По поручению президента ликвидация отходов должна начаться в 2018-м.

Ранее «ВЭБ Инжиниринг», который готовил проект по ликвидации отходов, оценивал его реализацию в 7,7−8,2 млрд рублей (в ценах 2014 года).
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Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис Россия» Михаил Крейндлин в разговоре с «Известиями» отметил, что в случае невыделения денег РФ не сможет выполнить взятые ранее международные обязательства по охране озера.

— ФЦП — это лишь один из способов финансирования. Для сохранения озера подойдет и любой другой механизм выделения денег, но главное, чтобы деньги были. Самая большая угроза в том, что если будут сильные дожди, то с гор сойдет сель, которая может снести дамбу, разделяющую озеро и отстойники с отходами деятельности ЦБК. Таким образом все отходы попадут в Байкал, и это будет экологической катастрофой, — рассказал эксперт.

В пресс-службе Минэкономразвития подчеркнули, что если Минприроды повысит свое качество управления программой, то ее можно будет продолжить — в том числе с увеличением финансирования.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Vesta *
Это ответ всем дуракам, которые собирают подписи против розлива байкальской воды для нужд Китая. Я в их числе.. Отнимите деньги "запятнанных" олигархов и...
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