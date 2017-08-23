Программа по защите Байкала может быть свернута
Минэкономразвития обнаружило ошибки в управлении федеральной целевой программой по сохранению уникального озера.
Минэкономразвития обнаружило ошибки в управлении федеральной целевой программой по сохранению уникального озера.
Минэкономразвития предложило досрочно закрыть федеральную целевую программу (ФЦП) по охране Байкала, которая рассчитана до 2020 года. Об этом говорится в докладе министерства, направленном в правительство (копия есть в распоряжении «Известий»). Чиновники констатируют, что
Впрочем, представители Минэкономразвития не исключают продления программы и даже увеличения объемов ее финансирования, но для этого Минприроды должно повысить качество управления ею.
ФЦП по охране Байкала начала действовать в 2012 году. Согласно паспорту программы, ее основными задачами являются, в частности, сокращение поступлений в озеро загрязненных сточных вод к 2020-му до 68,4% относительно объемов 2010 года, реабилитация 78,3% Байкальской природной территории, подвергшейся высокому загрязнению, увеличение запасов ценных видов рыб на 43,6%, сохранение растений и животных, занесенных в Красную книгу.
При этом в Минэкономразвития указывают на ошибки в управлении программой. Как следует из доклада о реализации ФЦП в I квартале этого года, направленного в правительство («Известия» ознакомились с документом), Минэкономразвития предлагает досрочно ее закрыть.
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— Мы предложили продлить программу до 2025 года и увеличить финансирование до изначально запланированного уровня — сейчас оно сокращено более чем вдвое. Эти предложения поддержал президент во время поездки на Байкал, — заявил «Известиям» представитель Минприроды.
Изначально объем программы планировался в размере 58 млрд рублей, однако в итоге был сокращен до 26 млрд. По словам представителя Минприроды, это произошло
— Несмотря на наиболее остро стоящую перед программой задачу по сокращению сбросов загрязняющих веществ в озеро Байкал и его притоки, органами власти Бурятии и Иркутской области не были вовремя и в запланированном при утверждении программы объеме подготовлены проекты по строительству очистных сооружений, полигонов, мусоросортировочных станций. В результате сложилась абсурдная ситуация: объемы финансирования в программе запланированы, но предоставить их на строительство конкретных объектов невозможно в связи с отсутствием
Пункт ФЦП о ликвидации ущерба от
— Для реализации проекта по ликвидации отходов необходимо провести ряд организационных мероприятий. В том числе получить имущество ЦБК, которое находится в собственности кредиторов, во владение муниципалитета, чтобы затем передать его во владение Иркутской области. Сейчас кредиторы рассматривают вопрос, проходят торги. До передачи этого имущества у Иркутской области не возникает расходных обязательств, мы не можем приступить к ликвидации отходов, потому что имущество не является государственной собственностью, — пояснил Андрей Крючков.
По его словам, всё имущество ЦБК должно перейти в собственность Иркутской области до конца этого года. По поручению президента ликвидация отходов должна начаться в 2018-м.
Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис Россия» Михаил Крейндлин в разговоре с «Известиями» отметил, что в случае невыделения денег РФ не сможет выполнить взятые ранее международные обязательства по охране озера.
— ФЦП — это лишь один из способов финансирования. Для сохранения озера подойдет и любой другой механизм выделения денег, но главное, чтобы деньги были. Самая большая угроза в том, что если будут сильные дожди, то с гор сойдет сель, которая может снести дамбу, разделяющую озеро и отстойники с отходами деятельности ЦБК. Таким образом все отходы попадут в Байкал, и это будет экологической катастрофой, — рассказал эксперт.
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