КНДР увеличит производство боеголовок и ракетных двигателей

Источник: Reuters

«Верховный руководитель поручил институту увеличить объемы выпуска ракетных двигателей на твердом топливе и боеголовок для баллистических ракет с использованием углеродных материалов», — сказано в сообщении.

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Соответствующее распоряжение было отдано северокорейским лидером во время посещения НИИ химических материалов при национальной Академии военных наук. Также он ознакомился с производственным процессом и высоко оценил деятельность сотрудников.

Северная Корея активно развивает свою ракетно-ядерную программу, что вызывает настороженность у многих стран, в частности США. 22 августа КНДР объявила о готовности совершить ракетный удар по острову Гуам, где базируются американские военные, в случае, если США не будут «разумно вести себя».