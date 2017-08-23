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04:29 (мск), источник: Известия

КНДР увеличит производство боеголовок и ракетных двигателей

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил увеличить объемы производства боеголовок для баллистических ракет и ракетных двигателей на твердом топливе. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

Источник: Reuters

«Верховный руководитель поручил институту увеличить объемы выпуска ракетных двигателей на твердом топливе и боеголовок для баллистических ракет с использованием углеродных материалов», — сказано в сообщении.

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Соответствующее распоряжение было отдано северокорейским лидером во время посещения НИИ химических материалов при национальной Академии военных наук. Также он ознакомился с производственным процессом и высоко оценил деятельность сотрудников.

Северная Корея активно развивает свою ракетно-ядерную программу, что вызывает настороженность у многих стран, в частности США. 22 августа КНДР объявила о готовности совершить ракетный удар по острову Гуам, где базируются американские военные, в случае, если США не будут «разумно вести себя».

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США готовы сбивать выпущенные на американскую территорию ракеты КНДР. Глава США Дональд Трамп пообещал ответить Пхеньяну «яростью и огнем».

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