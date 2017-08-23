КНДР увеличит производство боеголовок и ракетных двигателей
Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил увеличить объемы производства боеголовок для баллистических ракет и ракетных двигателей на твердом топливе. Об этом сообщает агентство ЦТАК.
Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил увеличить объемы производства боеголовок для баллистических ракет и ракетных двигателей на твердом топливе. Об этом сообщает агентство ЦТАК.
«Верховный руководитель поручил институту увеличить объемы выпуска ракетных двигателей на твердом топливе и боеголовок для баллистических ракет с использованием углеродных материалов», — сказано в сообщении.
Соответствующее распоряжение было отдано северокорейским лидером во время посещения НИИ химических материалов при национальной Академии военных наук. Также он ознакомился с производственным процессом и высоко оценил деятельность сотрудников.
Северная Корея активно развивает свою
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США готовы сбивать выпущенные на американскую территорию ракеты КНДР. Глава США Дональд Трамп пообещал ответить Пхеньяну «яростью и огнем».