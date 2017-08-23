Виктору Буту к 25 годам тюрьмы добавили 15 дней за телефонный разговор

«За разговор с персоной, имя которой не значилось в списке разрешенных контактов, его наказали двухмесячным запретом на телефонные звонки и покупки в тюремном магазине, а также аннулировали 15 дней досрочного освобождения, присужденные за хорошее поведение», — сказала она.
Таким образом, в ближайшее время связаться с Бутом будет возможно лишь посредством перлюстрируемой электронной почты, причем письма должны быть написаны на английском языке.
Ранее в июле адвокат Бута Алексей Тарасов рассказал, что к сроку его подзащитного добавили 40 дней после того, как в камере россиянина был найден выращенный им для лечения желудка чайный гриб.
Виктор Бут, арестованный в 2008-м в Таиланде по запросу Вашингтона, в апреле 2012 года был признан американским судом виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционным вооруженным силам Колумбии». В США эта организация отнесена к террористическим.
Россиянин свою вину не признал. Ему было назначено 25 лет лишения свободы. Сейчас он отбывает срок в тюрьме в городе Мэрион, штат Иллинойс.