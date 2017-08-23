Кызылординских чиновников наказали за 50 «застольных» фото

Источник: Nur.kz

«Это фото, сделанные во время застолий или поездок на природу. На 50 фотографиях, опубликованных чиновниками области в личных аккаунтах, были отображены моменты употребления спиртных напитков.

Как вы понимаете, госслужащий, к которым вменяется в обязанность соблюдение определенных этических норм на работе и внеслужебное время, должен думать, как он выглядит в глазах окружающих, если выставляет в соцсетях столь негативные фото, — рассказал заместитель руководителя областного департамента агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Берикбол Байхожаев.

По словам Байхожаева, особенно «отличился» государственный служащий из Сырдарьинского района области, выставивший в соцсети на всеобщее обозрение снимок, где он играет в карты.