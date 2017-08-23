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07:38 (мск), источник: Nur.kz

Кызылординских чиновников наказали за 50 «застольных» фото

18 чиновников из Кызылординской области получили выговоры и замечания за снимки с застолья в соцсетях, сообщает BNews.kz.

Источник: Nur.kz

«Это фото, сделанные во время застолий или поездок на природу. На 50 фотографиях, опубликованных чиновниками области в личных аккаунтах, были отображены моменты употребления спиртных напитков.

Как вы понимаете, госслужащий, к которым вменяется в обязанность соблюдение определенных этических норм на работе и внеслужебное время, должен думать, как он выглядит в глазах окружающих, если выставляет в соцсетях столь негативные фото, — рассказал заместитель руководителя областного департамента агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Берикбол Байхожаев.

По словам Байхожаева, особенно «отличился» государственный служащий из Сырдарьинского района области, выставивший в соцсети на всеобщее обозрение снимок, где он играет в карты.

«Мы посоветовали бы госслужащим региона в принципе не публиковать личные фотографии с застолий, за азартными играми. А те 50 “некрасивых” фотографий чиновников, которые нашими специалистами были обнаружены в соцсетях в ходе мониторинга, по настоянию нашего же департамента удалены со страниц. Восемнадцать госслужащих Кызылординской области получили наказания в виде выговора или замечания, то есть, привлечены к дисциплинарной ответственности за неэтичное поведение», — уточнил Байхожаев.

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