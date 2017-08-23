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07:32 (мск), источник: Kapital.kz

Пять важных изменений, которые вносят в Таможенный кодекс

В Казахстане намерены упростить таможенное администрирование. Изменения заложены в проекте нового Таможенного кодекса, который представил в правительстве министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Глава ведомства перечислил пять важных нововведений.

Источник: Kapital.kz

1. В кодексе закреплен приоритет электронного взаимодействия таможни и бизнеса. То есть таможенное декларирование и выпуск товаров будет автоматизирован. Информационная система будет принимать решения по таможенным декларациям в считанные минуты. Срок рассмотрения декларации сократят с одного рабочего дня до четырех часов.

2. Появится альтернатива услугам брокерских компаний — внедряется возможность заполнения транзитных деклараций и пассажирских таможенных деклараций сотрудниками таможни.

3. Пересмотрены упрощения для уполномоченных экономических операторов — они получат дополнительные упрощения при транзите с признанием их статуса на всей территории Евразийского экономического союза. В отношении операторов таможенные операции будут совершаться в первоочередном порядке непосредственно на их складах.

4. Вводится электронное таможенное сопровождение, которое позволит заменить физическое сопровождение товаров.

5. Доработана платежная часть таможенного администрирования. Установлена возможность внесения таможенных платежей авансом в счет предстоящих обязательств, а также их использование в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.

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