Пять важных изменений, которые вносят в Таможенный кодекс

Источник: Kapital.kz

1. В кодексе закреплен приоритет электронного взаимодействия таможни и бизнеса. То есть таможенное декларирование и выпуск товаров будет автоматизирован. Информационная система будет принимать решения по таможенным декларациям в считанные минуты. Срок рассмотрения декларации сократят с одного рабочего дня до четырех часов.

2. Появится альтернатива услугам брокерских компаний — внедряется возможность заполнения транзитных деклараций и пассажирских таможенных деклараций сотрудниками таможни.

3. Пересмотрены упрощения для уполномоченных экономических операторов — они получат дополнительные упрощения при транзите с признанием их статуса на всей территории Евразийского экономического союза. В отношении операторов таможенные операции будут совершаться в первоочередном порядке непосредственно на их складах.

4. Вводится электронное таможенное сопровождение, которое позволит заменить физическое сопровождение товаров.