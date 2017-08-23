Пять важных изменений, которые вносят в Таможенный кодекс

1. В кодексе закреплен приоритет электронного взаимодействия таможни и бизнеса. То есть таможенное декларирование и выпуск товаров будет автоматизирован. Информационная система будет принимать решения по таможенным декларациям в считанные минуты. Срок рассмотрения декларации сократят с одного рабочего дня до четырех часов.
2. Появится альтернатива услугам брокерских компаний — внедряется возможность заполнения транзитных деклараций и пассажирских таможенных деклараций сотрудниками таможни.
3. Пересмотрены упрощения для уполномоченных экономических операторов — они получат дополнительные упрощения при транзите с признанием их статуса на всей территории Евразийского экономического союза. В отношении операторов таможенные операции будут совершаться в первоочередном порядке непосредственно на их складах.
4. Вводится электронное таможенное сопровождение, которое позволит заменить физическое сопровождение товаров.
5. Доработана платежная часть таможенного администрирования. Установлена возможность внесения таможенных платежей авансом в счет предстоящих обязательств, а также их использование в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.