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10:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Представитель Иркутской области осенью начнет работать в Китае

Сейчас Иркутская область имеет только одно представительство за границей.

Правительство Иркутской области осенью текущего года планирует направить своего представителя в Китай для расширения двухстороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

«Иркутская область и Китай являются давними стратегическими партнерами. У нас есть все предпосылки для того, чтобы выйти на новый взаимовыгодный уровень. Осенью в Пекине начнет работу представитель Иркутской области. Одна из основных его задач — расширение сфер сотрудничества между нашим регионом и Китайской Народной Республикой (КНР)», — цитирует пресс-служба С. Левченко.

В октябре 2016 года на ярмарке инвестиций в Пекине Сергей Левченко встречался с руководителем комитета развития и реформ Лу Янь, с которым обсуждал вопросы привлечения китайских инвестиций в туристическую отрасль региона, в частности, в строительство современных туристических комплексов и аэропорта Иркутска.

По данным пресс-службы, Китай входит в пятерку ведущих торговых партнеров Иркутской области. За шесть месяцев текущего года внешнеторговый товарооборот региона с КНР составил $1 млрд 979,1 млн, увеличившись на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Сейчас Иркутская область имеет только одно представительство за границей — в Монголии.

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