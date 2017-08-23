Представитель Иркутской области осенью начнет работать в Китае
Сейчас Иркутская область имеет только одно представительство за границей.
Сейчас Иркутская область имеет только одно представительство за границей.
Правительство Иркутской области осенью текущего года планирует направить своего представителя в Китай для расширения двухстороннего сотрудничества, сообщила
«Иркутская область и Китай являются давними стратегическими партнерами. У нас есть все предпосылки для того, чтобы выйти на новый взаимовыгодный уровень. Осенью в Пекине начнет работу представитель Иркутской области. Одна из основных его задач — расширение сфер сотрудничества между нашим регионом и Китайской Народной Республикой (КНР)», — цитирует
В октябре 2016 года на ярмарке инвестиций в Пекине Сергей Левченко встречался с руководителем комитета развития и реформ Лу Янь, с которым обсуждал вопросы привлечения китайских инвестиций в туристическую отрасль региона, в частности, в строительство современных туристических комплексов и аэропорта Иркутска.
По данным
Сейчас Иркутская область имеет только одно представительство за границей — в Монголии.