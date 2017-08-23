Выборам во Владивостоке обеспечат гражданский контроль
Мониторинг планируют вести несколько движений.
Мониторинг планируют вести несколько движений.
Владивосток, 23 августа, PrimaMedia.
За выборами 10 сентября во Владивостоке, где избирается гордума, планируют следить сразу несколько организаций. В движении «За чистые выборы» на Владивостоке делают акцент, потому как кампания может быть конфликтной. Свое наблюдение проведет ассоциация «Гражданский контроль». Отчеты по итогу мониторинга направят в Центризбирком, сообщает ИА PrimaMedia.
Накануне в администрации Приморского края прошел круглый стол по общественному контролю на выборах, организованный Ассоциацией по защите избирательных прав «Гражданский контроль». Участники обсудили роль гражданского общества в проведении открытых, конкурентных и честных выборов.
Основные вопросы, которые были озвучены в ходе заседания, касались деятельности избирательных комиссий, мониторинга предвыборной кампании и взаимодействия региональных экспертов с ассоциацией. По словам члена совета «Гражданского контроля» Владимира Федорова, наблюдение во Владивостоке уже идет.
«Проведение таких заседаний очень важно. В Приморье, например, уже существует мониторинговая группа, которая позволяет рассказать о том, как происходит избирательная кампания. Ее участники — это люди, которые заинтересованы в предвыборном процессе», — цитирует Владимира Федорова
Он также отметил, что по итогам проведения этого круглого стола, как и по аналогичным мероприятиям в других городах, будут подготовлены рекомендации по усовершенствованию избирательной системы и процедуры проведения выборов. Их направят в Центральную избирательную комиссию и в администрацию президента России.
Свое наблюдение в Приморском крае планирует вести краевая Общественная палата, о чем заявил Борис Ступницкий, возглавивший в этом году ОП. Мониторинг включает в себя общественное наблюдение за органами власти, посещение участковых избирательных комиссий и организацию «горячей линии» по подготовке к проведению выборов для жителей края.
«Так как большинство обращений будет поступать во время голосования, “горячая линия” будет функционировать и в день выборов. Мы пригласим журналистов, которые смогут понаблюдать за работой специалистов и услышать обращения граждан. При необходимости вместе с представителями Общественной палаты смогут выехать на те места, по которым поступили обращения», — отметил Борис Ступницкий.
В рабочую группу по общественному мониторингу при ОП Приморья вошли члены палаты, представители СМИ и аппарата уполномоченного по защите прав человека, а также политологи и юристы. Совместно с ними будут организованы выезды в районы Приморского края для общественного наблюдения за ходом выборов.
Помимо этих организаций следить за ходом выборов во Владивостоке будет движение «За чистые выборы». Оно было создано в разгар президентской кампании 2012 года после обвинений властей в фальсификации думских выборов в пользу «Единой России». Его наблюдатели делегировались на участки, в частности, одним из кандидатов — Владимиром Путиным. Замечаний к легитимности выборов у движения не возникло. Организация продолжила работу и в дальнейшем. И, как пишет «Коммерсант», сейчас интерес возник к ряду местных кампаний, где могут быть конфликты на муниципальных выборах. К таковым представители движения отнесли как раз Владивосток, а также Омск,
Традиционно карту нарушений составляет движение в защиту прав избирателей «Голос».