Выборам во Владивостоке обеспечат гражданский контроль

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 августа, PrimaMedia.

За выборами 10 сентября во Владивостоке, где избирается гордума, планируют следить сразу несколько организаций. В движении «За чистые выборы» на Владивостоке делают акцент, потому как кампания может быть конфликтной. Свое наблюдение проведет ассоциация «Гражданский контроль». Отчеты по итогу мониторинга направят в Центризбирком, сообщает ИА PrimaMedia.

Накануне в администрации Приморского края прошел круглый стол по общественному контролю на выборах, организованный Ассоциацией по защите избирательных прав «Гражданский контроль». Участники обсудили роль гражданского общества в проведении открытых, конкурентных и честных выборов.

Справка Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительства В единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания Подробнее

Основные вопросы, которые были озвучены в ходе заседания, касались деятельности избирательных комиссий, мониторинга предвыборной кампании и взаимодействия региональных экспертов с ассоциацией. По словам члена совета «Гражданского контроля» Владимира Федорова, наблюдение во Владивостоке уже идет.

«Проведение таких заседаний очень важно. В Приморье, например, уже существует мониторинговая группа, которая позволяет рассказать о том, как происходит избирательная кампания. Ее участники — это люди, которые заинтересованы в предвыборном процессе», — цитирует Владимира Федорова пресс-служба администрации Приморья.

Он также отметил, что по итогам проведения этого круглого стола, как и по аналогичным мероприятиям в других городах, будут подготовлены рекомендации по усовершенствованию избирательной системы и процедуры проведения выборов. Их направят в Центральную избирательную комиссию и в администрацию президента России.

Свое наблюдение в Приморском крае планирует вести краевая Общественная палата, о чем заявил Борис Ступницкий, возглавивший в этом году ОП. Мониторинг включает в себя общественное наблюдение за органами власти, посещение участковых избирательных комиссий и организацию «горячей линии» по подготовке к проведению выборов для жителей края.

«Так как большинство обращений будет поступать во время голосования, “горячая линия” будет функционировать и в день выборов. Мы пригласим журналистов, которые смогут понаблюдать за работой специалистов и услышать обращения граждан. При необходимости вместе с представителями Общественной палаты смогут выехать на те места, по которым поступили обращения», — отметил Борис Ступницкий.

В рабочую группу по общественному мониторингу при ОП Приморья вошли члены палаты, представители СМИ и аппарата уполномоченного по защите прав человека, а также политологи и юристы. Совместно с ними будут организованы выезды в районы Приморского края для общественного наблюдения за ходом выборов.

Помимо этих организаций следить за ходом выборов во Владивостоке будет движение «За чистые выборы». Оно было создано в разгар президентской кампании 2012 года после обвинений властей в фальсификации думских выборов в пользу «Единой России». Его наблюдатели делегировались на участки, в частности, одним из кандидатов — Владимиром Путиным. Замечаний к легитимности выборов у движения не возникло. Организация продолжила работу и в дальнейшем. И, как пишет «Коммерсант», сейчас интерес возник к ряду местных кампаний, где могут быть конфликты на муниципальных выборах. К таковым представители движения отнесли как раз Владивосток, а также Омск, Карачаево-Черкесию.