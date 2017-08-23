Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из "Пусть говорят" выгнали политолога Украины под крики «Позор!»
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Беременным в США можно все: личный опыт
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РоссииС назначением Анатолия Антонова новым послом России в США в Вашингтоне начнется новая, более агрессивная глава российской дипломатии
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Падение Керченского моста: Гинзбург о лжи украинских СМИ о Крыме
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Эксперт сказал, почему США больше не заинтересованы в россиянах
Диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - эксперт
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
12Растущее напряжение вокруг КНДР
07:56 (мск), источник: БЕЛТА

Минздрав инициирует преимущества для некоторых категорий абитуриентов при зачислении в медвузы

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения вышло с предложениями в Министерство образования по совершенствованию вступительной кампании в учреждения медицинского образования. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава Ольга Маршалко.

Источник: РИА "Новости"

В частности, Минздрав предлагает предоставлять преимущественное право на зачисление в учреждения высшего медицинского образования при равной общей сумме баллов тем гражданам, которые прошли срочную военную службу или службу в резерве и имеют рекомендации воинских частей.

Эта инициатива также касается тех, кто имеет стаж работы по трудовому договору (контракту) по медицинскому профилю не менее года.

Минздрав также инициирует предоставление права внеконкурсного зачисления на специальности высшего образования профиля «Здравоохранение» выпускникам медколледжей со средним баллом аттестата 6,0, которые прошли срочную военную службу или службу в резерве (с предоставлением рекомендации воинских частей). По словам Ольги Маршалко, это позволит привлечь к обучению профессионально ориентированных абитуриентов из числа лиц мужского пола.

Для подготовки квалифицированных, творчески мыслящих и конкурентоспособных специалистов в 2017 году Минздрав внес изменения в требования к педработникам медвузов: иметь высшее образование по профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень и (или) звание и соответствующую переподготовку по педагогике.

Внедрение инновационных образовательных технологий (симуляционного обучения, методики «стандартизованный пациент», разнообразных форм коммуникаций) позволило ввести в медвузах с первого курса новые учебные дисциплины: «Первая помощь», «Основы медицинского ухода», «Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении». Кроме того, в 2017/2018 учебном году в медуниверситетах с первого курса вводится учебная практика.

В 2017 году в приемные комиссии высших медицинских учреждений образования подали документы 4 138 абитуриентов, в средние специальные медучреждения — 6 988 абитуриентов. В вузы зачислено 2 461 человек, в ссузы — 4 105. Средний проходной балл в высшие медучреждения составил от 244 до 370, конкурс — от 1,2 до 3,2 на место. Средний проходной балл в ссузы медпрофиля для поступающих на основе аттестата составил 7,7, по результатам ЦТ — 169 баллов, конкурс — 1,7 на место.

По оперативным данным, в 2017/2018 учебном году всего в учреждениях высшего медицинского образования будут обучаться 19 816 студентов, из них 3 793 — это иностранные студенты из 62 стран мира. В учреждениях среднего специального медицинского образования обучение будут проходить 9 618 учащихся, из них 154 иностранных учащихся из 13 стран мира.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Презентован первый белорусский электромобиль
Бэнтли продают в минском конфискате
СМИ узнали о возможном отзыве свидетельств у пяти тысяч пилотов
Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам
Рябков: Россия начинает подготовку ответных мер на санкции США
Минэкономразвития предложило закрыть программу по охране Байкала
В США рассказали, сколько у россиян неучтенных средств в офшорах
МВД выплатит награду за данные об убийце Андрея Драчева
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Спорт
Неуверенный в себе «Спартак». Рейтинг тура Какой след оставил в истории седьмой тур российской футбольной премьер-лиги
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Самые высокооплачиваемые актеры мира в 2017 году Журнал Forbes подсчитал доходы звезд мирового кинематографа и выяснил, кто по итогам 2017 года стал самым высокооплачиваемым актером
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь