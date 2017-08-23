Минздрав инициирует преимущества для некоторых категорий абитуриентов при зачислении в медвузы

Источник: РИА "Новости"

В частности, Минздрав предлагает предоставлять преимущественное право на зачисление в учреждения высшего медицинского образования при равной общей сумме баллов тем гражданам, которые прошли срочную военную службу или службу в резерве и имеют рекомендации воинских частей.

Эта инициатива также касается тех, кто имеет стаж работы по трудовому договору (контракту) по медицинскому профилю не менее года.

Минздрав также инициирует предоставление права внеконкурсного зачисления на специальности высшего образования профиля «Здравоохранение» выпускникам медколледжей со средним баллом аттестата 6,0, которые прошли срочную военную службу или службу в резерве (с предоставлением рекомендации воинских частей). По словам Ольги Маршалко, это позволит привлечь к обучению профессионально ориентированных абитуриентов из числа лиц мужского пола.

Для подготовки квалифицированных, творчески мыслящих и конкурентоспособных специалистов в 2017 году Минздрав внес изменения в требования к педработникам медвузов: иметь высшее образование по профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень и (или) звание и соответствующую переподготовку по педагогике.

Внедрение инновационных образовательных технологий (симуляционного обучения, методики «стандартизованный пациент», разнообразных форм коммуникаций) позволило ввести в медвузах с первого курса новые учебные дисциплины: «Первая помощь», «Основы медицинского ухода», «Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении». Кроме того, в 2017/2018 учебном году в медуниверситетах с первого курса вводится учебная практика.

В 2017 году в приемные комиссии высших медицинских учреждений образования подали документы 4 138 абитуриентов, в средние специальные медучреждения — 6 988 абитуриентов. В вузы зачислено 2 461 человек, в ссузы — 4 105. Средний проходной балл в высшие медучреждения составил от 244 до 370, конкурс — от 1,2 до 3,2 на место. Средний проходной балл в ссузы медпрофиля для поступающих на основе аттестата составил 7,7, по результатам ЦТ — 169 баллов, конкурс — 1,7 на место.