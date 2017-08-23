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07:55 (мск), источник: Вести Приморье

Бывший вице-губернатор Сергей Сидоренко признал свою вину в превышении должностных полномочий

Сидоренко признал вину в превышении полномочий, однако, выступая в среду в суде, он отметил, что принимал решение в пользу всех сельхозпроизводителей Артемовского округа и родственные отношения ни при чем.

Фрунзенский районный суд в среду в особом порядке рассматривает уголовное дело в отношении бывшего вице- губернатора Приморского края Сергея Сидоренко. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Сидоренко, будучи вице-губернатором региона, превысил свои полномочия, когда распорядился в сентябре 2016 года после тайфуна «Лайонрок» объявить в Артемовском городском округе режим ЧС. Это дало возможность сельхозпредприятиям, в том числе тем, где работали родственники Сидоренко, претендовать на получение компенсаций. «Однако деньги им не были выплачены, поэтому ни региональный, ни федеральный бюджеты не понесли ущерба», — отметили в прокуратуре.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, Сидоренко признал вину в превышении полномочий, однако, выступая в среду в суде, он отметил, что принимал решение в пользу всех сельхозпроизводителей Артемовского округа и родственные отношения ни при чем.

Напомним, Сидоренко до декабря 2016 года курировал в администрации Приморского края вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли. Он занимал эту должность с 2012 года, до этого с 1997 года трижды избирался депутатом Законодательного собрания Приморья, где занимал пост председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию. После возбуждения уголовного дела Сидоренко уволился из администрации края по собственному желанию.

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