Бывший вице-губернатор Сергей Сидоренко признал свою вину в превышении должностных полномочий

Фрунзенский районный суд в среду в особом порядке рассматривает уголовное дело в отношении бывшего вице- губернатора Приморского края Сергея Сидоренко. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Сидоренко, будучи вице-губернатором региона, превысил свои полномочия, когда распорядился в сентябре 2016 года после тайфуна «Лайонрок» объявить в Артемовском городском округе режим ЧС. Это дало возможность сельхозпредприятиям, в том числе тем, где работали родственники Сидоренко, претендовать на получение компенсаций. «Однако деньги им не были выплачены, поэтому ни региональный, ни федеральный бюджеты не понесли ущерба», — отметили в прокуратуре.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, Сидоренко признал вину в превышении полномочий, однако, выступая в среду в суде, он отметил, что принимал решение в пользу всех сельхозпроизводителей Артемовского округа и родственные отношения ни при чем.