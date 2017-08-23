Губернатор Меркушкин обещал Вайно решить проблемы обманутых дольщиков

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В 2017 году в Самарском регионе будет решена проблема 1100 обманутых дольщиков, а в течение 2018 года — всех пострадавших участников долевого строительства. Об этом губернатор Самарской области Николай Меркушкин заявил главе администрации президента РФ Антону Вайно, сообщает ИА REGNUM.

«Самарская область является одним из немногих регионов страны, где за последние пять лет не появилось ни одного нового обманутого дольщика. За пять лет количество обманутых участников долевого строительства сократилось с 21 тыс. человек до трех тыс.», — констатируют в региональном правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах по расселению в 2017 году 1100 обманутых дольщиков областные власти заявили в начале лета, для них планируется достроить восемь проблемных домов. В их числе дома на улицах Антонова — Овсеенко, 127, Революционной, 148, Карбышева, 1, Тухачевского, 10, Блюхера, 19, Тургенева, 315, на Заводском шоссе, 57, а также дом жилищного комплекса «Альбатрос» на Тухачевского.

На сегодняшний день в региональном реестре обманутых дольщиков находится 3372 человека. В начале лета на парламентских слушаниях в губернской думе спикер областного парламента Виктор Сазонова отметил, что из 114 проблемных объектов в регионе остались 42, для 30 из них уже определили застройщиков. На решение проблем обманутых дольщиков в текущем году из областного бюджета выделено 970 млн рублей. На эти средства построят трехсекционные дома в Октябрьском районе к концу 2017 года. Застройщикам выделены дополнительные субсидии в размере 104 млн рублей на возмещение затрат, вложенных на коммунальную инфраструктуру проблемного объекта, уплаты процентов по кредитам.