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08:43 (мск), источник: УралПолит.ру

Алексей Парфенов назвал срок принятия закона о детях войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа, УралПолит.Ru. Кандидат в губернаторы Свердловской области от КПРФ Алексей Парфенов заявил, что в случае своей победы на выборах подпишет закон о детях войны на следующий день после вступления в должность.

«Как только я стану губернатором, документ будет подписан на следующий день. Для его принятия сегодня все готово и мы знаем, где найти средства для реализации закона», — сказал Парфенов во время визита в Нижнюю Салду. Впрочем, перед этим законопроект должен будет получить одобрение заксобрания, которое ранее выступало против инициативы коммунистов.

Напомним, они настаивают на введении для «детей войны» пособия в тысячу рублей ежемесячно и других льгот.

Стоит отметить, что КПРФ принимала участие в создании региональной общественной организации «Дети войны». Сейчас его участникам раздают удостоверения, сообщает «Свердловская правда». Председатель организации Римма Скоморохова уже поддержала кандидатуру Парфенова.

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