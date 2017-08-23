Алексей Парфенов назвал срок принятия закона о детях войны

«Как только я стану губернатором, документ будет подписан на следующий день. Для его принятия сегодня все готово и мы знаем, где найти средства для реализации закона», — сказал Парфенов во время визита в Нижнюю Салду. Впрочем, перед этим законопроект должен будет получить одобрение заксобрания, которое ранее выступало против инициативы коммунистов.